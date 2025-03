Éxito del judo asturiano en el campeonato de España de Kata de Alicante

Asturias brilló en la Copa de España de Kata de judo celebrada en Alicante. El equipo regional logró medallas en todas las categorías: en junior, con tres parejas del Club Judo Gandoy, se consiguió el oro en Ju No Kata, con Naroa Escanciano y Paul de Villota, y la plata fue para Paula García y Sara Ruiz. En Nage No Kata, el dúo formado por Alejandro Sastre y Marcos Cadavieco consiguió el bronce. En sénior, los judokas del Club Takeda lograron una plata en Nage No Kata con la pareja de Estefanía Bravo y Omar Erraqui y en Ju No Kata el bronce fue para Alba González y María Menéndez. Los deportistas contaron con la dirección técnica de José Joaquín Suárez y Mónica Cadavieco, quienes les acompañaron en esta importante cita, consolidando el gran momento de la modalidad de kata en Asturias.