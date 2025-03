Alex Arias, centrocampista del Marino: "Nos ha faltado ambición para entrar en play-off, ojalá tengamos otra oportunidad"

Una de las grandes noticias en el verano del Marino fue el regreso a casa de uno de esos jugadores que dejan huella: Álex Arias. El avilesino forjó su leyenda en Miramar y, tras decidir retornar a Asturias, no dudó en volver a uno de los equipos donde mejor recuerdo dejó. Ahora forma parte de una plantilla que está devolviendo la ilusión a Luanco y que, quién sabe, quizás pueda meterse en el play-off. Él, además, está empezando en el mundo de la abogacía, algo en lo que se ha formado en los últimos años. De todo ello habla con LA NUEVA ESPAÑA.

Menuda victoria este fin de semana.

Con triunfos así la semana se afronta de otra manera. Siendo contra el Numancia presta más. El ambiente y las sensaciones fueron muy buenas. Durante la semana la gente, aunque sea sin querer, casi da por medio perdido el partido, y ahora poder presumir de la victoria es muy guapo.

¿Cómo está viendo la temporada?

Está siendo buena. El objetivo siempre es la permanencia, aunque muchos digan que podemos entrar en play-off. Hay muchos equipos en pocos puntos y eso hace que la pelea sea más bonita, pero lo principal es asegurar la salvación.

¿No sueñan con esa quinta plaza?

Es complicado, a veces hemos tenido la ocasión de auparnos a los puestos de play-off, pero se nos ha escapado. Creo que ha faltado un poco de ambición. Ojalá tener otra vez esa oportunidad y aprovecharla. Pero, como le he dicho, lo principal es la permanencia, empezando con ganar este sábado al Escobedo.

Suma cerca de 1.500 minutos esta campaña. ¿Cómo se está encontrando?

Me veo bien, creo que tengo un rol muy importante en el equipo. Es verdad que me he perdido algún partido por lesión, pero casi siempre que he estado disponible he jugado. Es verdad que no estoy siendo tan determinante como en otros años a nivel de goles y de asistencias, pero en cuanto a juego creo que estoy a buen nivel.

¿Por qué cree que ya no es tan determinante? Este año solo ha metido un gol.

Son varias cosas. Una de ellas es mi ambición personal, que ya no es la misma que antes. Antes me encargada de los penaltis, por ejemplo, y este año prefiero cedérselos a los compañeros. Ya me da igual no meterlos. Antes quería hacer más números, ahora mi mentalidad es la de sumar y ayudar a mis compañeros. Por ejemplo, ante el Coruxo le dejé el penalti a Miguel Cuesta. Antes, eran otros compañeros los que me lo dejaban tirar a mí. Cada uno tiene que saber su rol.

Parece que ve cerca su jubilación.

Soy consciente de que es algo que está cerca. Más temprano que tarde llegará.

¿Por qué decidió volver este verano a Asturias?

Por dos cosas. A mi mujer la trasladaron a trabajar aquí, y ese fue un motivo importante. Además, he acabado el máster de abogacía y estoy empezando a trabajar como abogado. Mi idea era estar en un equipo que entrenase de tardes, para dedicar las mañanas a empezar en el mundo de las leyes, pero Luis Gallego estaba empeñado en que tenía que volver al Marino. Nos tenemos mucho cariño y, hablándolo, decidí que era una gran manera de tener un año de transición.

¿Se ve como abogado en un futuro?

En verano acabé el máster en derecho deportivo. Durante todos estos años he hecho muchos contactos en este mundo, y es una vía que podría aprovechar en el futuro. Todavía no lo he decidido, pero creo que es algo que me puede gustar. Por el mundo de la abogacía voy a tirar seguro, pero todavía no he decidido la rama.

Antes de ponerse el traje debe acabar la temporada. ¿Cómo cree que puede finalizar el año el Marino?

Nuestro techo sería entrar en play-off. Teniendo en cuenta a todos los equipos que estamos en la pelea podemos tenerlo a tiro, aunque no contásemos con ello, pero hay otros conjuntos como el Langreo que también están ahí. Esta categoría es muy loca y va a haber mucha igualdad, cualquiera pueda acabar entrando.

