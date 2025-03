El Langreo "cerca de lograr el objetivo", asegura Pablo Acebal

Acebal dejó claro en la rueda de prensa, previa al encuentro entre el Langreo y el Rayo Cantabria en Santander a las 16:00 horas, que "el discurso y la línea son los mismos" y que dentro del vestuario no hay euforia desmedida por verse en puestos de play-off.

Un objetivo cada vez más cerca

El técnico asturiano recordó que la permanencia no está asegurada y que todavía hay que sumar más puntos para certificarla.

"Estamos cerca de lograr el objetivo, pero no lo hemos conseguido todavía porque 38 puntos no son suficientes para permanecer en la categoría. Es cierto que con unos pocos más ya podremos tener la certeza de haberlo conseguido, pero a día de hoy aún no. Dentro del vestuario somos conscientes de ello y no nos dejamos llevar por vernos en play-off, porque la clasificación cambia semana a semana. El grupo es muy igualado. Ganando el otro día nos poníamos quintos, perdiendo nos colocábamos decimoprimeros. Por eso, más que mirar la clasificación, hay que centrarse en la puntuación, y en ese sentido, 38 puntos es un buen registro para esta altura de la temporada."

Un partido que puede marcar el futuro

Sobre la posibilidad de mirar más arriba en la tabla si se logra una victoria en Santander, Acebal mantiene su discurso de cautela.

"Una victoria nos acercaría mucho a la permanencia. Intento mantener un perfil bajo en mi discurso, pero también ser realista. Estamos en una situación en la que, si seguimos haciendo las cosas bien hasta el final, no deberíamos tener problemas para cumplir nuestro objetivo. No se trata de cambiar el discurso, sino de ser conscientes de que, si ganamos en Santander y nos ponemos con 41 puntos, estaremos muy cerca de esa meta."

Un rival en plena recuperación

El Rayo Cantabria llega al partido en un buen momento tras encadenar tres victorias consecutivas, dejando atrás una racha negativa. Acebal destaca la experiencia del filial racinguista y el buen trabajo de su cuerpo técnico.

"Es un filial que, para ser un filial, tiene jugadores con experiencia en la categoría y que llevan años jugando juntos. No es un equipo que responda al perfil típico de filial, sino un conjunto bien trabajado, con las ideas claras y que compite muy bien. Además, habrá que ver en qué estado está el campo, porque la meteorología puede influir. Si el terreno de juego no está en las mejores condiciones, nos afectará a los dos equipos por igual y tendremos que ajustar nuestro plan de partido en función de ello."