Sanción de seis meses para un entrenador asturiano de infantiles por retirar a su equipo perdiendo 13-0: "Es una injusticia"

La escena es la siguiente: corre el minuto 70 de un partido de Tercera infantil entre el tercer clasificado del grupo 6, Atlético Camocha, ante el último, la Peña C.D. Hermanos Castro, cuando los locales marcan. Es nada más y nada menos que el 13 -0. Momento en el que el entrenador visitante, José Manuel Salgado, se dirige al colegiado, Daniel Gargantiel, para solicitar a este que se acabe en ese momento el sufrimiento y se termine ya el partido. ¿Los motivos? Pues aquí hay dos versiones y una certeza. Primero, la certeza: el juez principal detiene el partido con el consentimiento de los dos equipos, también con el del Atlético Camocha. Los jugadores se van a casa; muchos de ellos sin pasar por los vestuarios. Según distintas fuentes, a los pocos minutos el colegiado pretende reanudar el encuentro, explica al entrenador visitante la situación, pero este le dice que varios de sus jugadores ya han abandonado las instalaciones, por lo que no se puede reanudar el partido. El árbitro da el encuentro por concluido.

Ahora llegan las versiones: la de los afectados, la Peña C.D. Hermanos Castro, es que el equipo tenía en ese momento –en el minuto 70– a cuatro jugadores con problemas musculares y no tenía ya más futbolistas en el banquillo, por lo que continuar solo era alargar la agonía y empeorar más las cosas. Luego está la versión del acta arbitral, que dice lo siguiente: "En el minuto 70 tras un gol del S.D. At. Camocha el entrenador de la Peña C.D. Hermanos Castro me comunica que no desean seguir disputando el encuentro, indicándole a los jugadores que se retiraran del terreno de juego. Tras indicarle que el motivo de suspensión sería por ‘retirada’, me reitera su decisión definitiva de abandonar el terreno de juego...", apunta el escrito arbitral. El Comité de Disciplina deportiva de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha sancionado ahora a José Manuel Salgado, el entrenador del Hermanos Castro, con una multa de 225 euros, y con seis meses de castigo sin entrenar; al equipo también le han quitado 3 puntos (ahora mismo tiene -1 punto), y al club con otra multa de una cuantía de 12 euros. Salgado ha recurrido la sanción. Pero ayer conoció que su recurso no ha prosperado. "Estoy indignado por semejante mentira ya que el árbitro pitó final partido. Es una injusticia para el entrenador y para los jugadores. La sanción es injusta", lamenta Salgado. "Nosotros somos un mero espectador. En ningún momento actuamos. No pusimos objeción. Pero la decisión la toma el árbitro", sostienen desde el Atlético Camocha.