Chuchi analiza el empate del Llanera con el Ávila: "En la segunda parte fuimos a por el partido"

Chuchi Collado valoró de forma positiva el empate logrado por el Llanera ante el Ávila. "Puede saber a poco por el segundo tiempo que hicimos. No supimos jugar cuando nos adelantamos, porque nos sorprendieron y lograron empatar. Tuvieron 20 minutos en los que nos sometieron. Pero en la segunda mitad tuvimos ocasiones para lograr el triunfo. Pero llega un momento en el que tienes que pensar en sumar, en no perder lo logrado", indicó el entrenador local. "En el primer tiempo sufrimos en los desplazamientos largos, con los puntas muy adelantados. No cogíamos las segundas jugadas. Después crecimos y en la segunda parte se vio que fuimos a por el partido", dijo Chuchi antes de completar su análisis: "Nos vamos contentos a pesar del déficit de puntos; fue una buena imagen".