Javi Rozada le pone deberes a la afición del Avilés: "En un partido de play-off la gente tiene que empujar más"

Javi Rozada, técnico del Avilés, celebró la victoria de su equipo ante el Pontevedra, líder de su grupo en Segunda Federación, aunque fue crítico con algunos de sus futbolistas. "Hubo jugadores que no tuvieron una buena nota", indicó el entrenador, que destacó la actuación de nombres como Josín y Babin. Aquí, sus declaraciones:

Análisis del partido. “Es una victoria contra el mejor equipo de la categoría, por jugadores, por su funcionamiento, por su entrenador… Y porque lo han demostrado durante el año, dominando nuestro grupo y a varios equipos de Primera y Segunda en Copa del Rey. Tiene mucho mérito haber ganado y sobre todo como se ha ganado. En el segundo tiempo nos sometieron por momentos, pero Álvaro Fernández no ha tenido que hacer ninguna parada determinante”.

El desarrollo del encuentro. “Hicimos un primer tiempo buenísimo, el plan de partido salió perfecto. Se las hicimos todas. El Pontevedra tiene muchos mecanismos ofensivos, tiene muy trabajado el juego de posesión, y les costó. Estuvieron incomodos, no podían meter el balón dentro. Mecerreyes nos ayudó mucho, nos dio equilibrio desde la banda derecha. Antes del gol Cueto tuvo una clarísima que lo normal sería que acabase en gol. El segundo tiempo ellos tuvieron el balón y eche de menos intentar salir para estar en campo contrario, pero es un equipo que te somete tanto que luego estás cansado. No tuvieron situaciones claras”.

Las sorpresas en el once, apostando por Santamaría y Mecerreyes. “Creo que les sorprendimos. Ellos pensaban que íbamos a jugar con Isi Ros en derecha y Santamaría tirado a la izquierda, ahí les hicimos daño. Intentaron corregir, pero era tarde. El primer tiempo fue la clave, les sorprendimos y ellos no pudieron hacer su juego. Al ponernos por delante en el marcador en un campo que no es el suyo les costó adaptarse, aquí no es fácil jugar. En el segundo tiempo corrigieron, pero ya era tarde”.

Exhibición de Josín y Babin. “Josín y Babin hicieron un partido de diez, pero hemos ganado al líder y hubo jugadores que no tuvieron una buena nota. El rendimiento de algunos jugadores no fue muy alto. A este equipo le falta hacer partidos más completos. Hoy nos mantuvo la estructura del primer tiempo y Babin y Josín, que estuvieron imperiales. El equipo tiene que dar mucho más. Si alguno quiere dar un paso adelante y el año que viene no quieren jugar en esta categoría tienen que dar más.

Nueva portería a cero. “A seguir así. El equipo ahora tiene cambios y se nota. Este partido hace cuatro meses no lo hubiésemos ganado. Contra el Pontevedra en la ida merecimos empatar, pero estuvo condicionado por el árbitro. Hoy fue otro partido igualado, que nos da seguridad de cara a seguir. Este equipo puede ganar a cualquiera”.

El objetivo de aquí a final de temporada. “El objetivo no es la tercera plaza. Ha ganado el Depor… está todo apretadísimo. Tenemos que asegurar el play-off. En Ávila era clave no perder, porque te ponías a siete puntos del tercero, y ahora puede pasar de todo con ese puesto. Hay que tener cuidado, porque vienen equipos como el Bergantiños o el Rayo Cantabria que no paran de ganar, el Marino y el Langreo están compitiendo como jabatos… El nivel es muy alto, nosotros tenemos que ir a hacer puntos porque el play-off no va a ser fácil”.

Deberes al Suárez Puerta. “En un partido de play-off la gente tiene que empujar más. Hoy nos ayudaron mucho, sobre todo en determinados momentos, pero se que en un partido de play-off la gente empujará más. Yo vine a llevar al Avilés lo más arriba posible, no hay cosa que más me preste que la gente se sienta orgullosa del equipo, y para eso hay que tener una sinergia mayor. Todavía no he sentido lo del día del Manchego. Ese día quedé asustado de todo lo que nos empujaron. Se que esto va a ir a más, se que la gente sabe el mérito que tiene este equipo.

Viti, sancionado para la próxima jornada. “Es algo que me presta porque sacamos a Osky, que le vino muy bien coger minutos. Se lo merece, tenia unas ganas de meter a Osky brutales. Cogió ritmo y confianza en un partido difícil. Salir frio nos es fácil y estoy contento. Le felicito”