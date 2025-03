Así fue la jornada de Tercera División asturiana: el vetusta ya suma seis meses invicto

CEARES 1 AVILÉS STADIUM 1

Ceares: Javi Benítez (1); Enol (2), Héctor (1), Pablo Rodríguez (1), Xurde (2), Pelayo Muñiz (2), Adri (2), Madeira (1), Mateo Nistal (1), Ferreiro (2) y Fernan (1). Cambios: Erasmo (1) por Madeira, min. 46. Carcedo (1) por Mateo Nistal, min. 46. Mateo González (2) por Pablo Rodríguez, min. 62 y Blin (1) por Fernan, min. 62. Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu (2), Néstor (1), Óscar (2), Josín (2), Bryan (3), Pablo (1), Marcos (1), Óscar Martínez (3), Borja (1) y Pablo (1). Cambios: Jandro (1) por Josín, min. 58. Barra (s.c.) por Marcos, min. 85. Nelson (s.c.) por Óscar, min. 85 y Manu (s.c.) por Borja, min. 90. Goles: 0-1, min. 50: Bryan. 1-1, min. 90+4: Adri. Árbitro: González Bello (C. Nalón). Amonestó al local Madeira y a los visitantes Chechu, Pablo, Marcos y Fernando Muñoz. La Cruz: Unos 350 espectadores.

Mon Cano

Gijón

Sufrido y peleado punto para el Ceares en su búsqueda por mantenerse fuera de la zona de descenso. Los gijoneses rescataron un empate en el tiempo añadido, gracias a un gol de Adri, ante un buen Avilés Stadium que ya se veía saliendo con el triunfo de La Cruz. Los visitantes se habían adelantado al inicio de la segunda parte por medio de Bryan. No pudieron aguantar la ventaja en un final de nervios y empuje de los gijoneses.

Salió mejor el Avilés Stadium, llegando con frecuencia al área rival y ahogando a un Ceares en busca de escapatoria. Un remate de Ferreiro permitió tomar aire a los de casa, pero no equilibrar un duelo intenso en el que se veía a los visitantes con más opciones de inaugurar el marcador. Lo consiguió al iniciarse la segunda parte, en un despiste de Javi Benítez, lento al salir de portería para despejar. Estuvo más rápido Bryan. Se enmendó más tarde el portero cearista al mantener vivo al equipo y permitir que un centro de Ferreiro, rematado por Adri, diera un punto en el añadido que vale oro para los intereses del conjunto de Jorge Menéndez.

Titánico 1 Urraca 0

Titánico: Álex (3); Álex García (3), Mariscal (3), Camblor (3), Castiello (3), Barbón (3), Joan Vilches (2), Lele (2), Javi Perera (2), Borja (2) y Conceiçao (2). Cambios: Nico (2) por Javi Perera, min. 66. Mati (2) por Borja, min. 76. Samu (1) por Lele, min. 88. Hugo (1) por Joan Vilches, min. 88. Urraca: Nacho (3); Chery (3), Pablo Flores (2), Nico (1), Hugo (2), Pablo Prieto (3), Rubio (3), Iyán (3), Cristofer (2), Pelayo (2) y Arturo (2). Cambios: Traoré (2) por Arturo, min. 62. Noé (2) por Pablo Flores, min. 69. Álvaro (1) por Chery, min. 81. Simón Carrero (1) por Iyán, min. 81. Goles: 1-0, min. 51: Mariscal. 2-0, min. 89: Mati. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). Expulsó al visitante Nico con roja directa en el min. 35. Amonestó por parte local a Camblor, Castiello y Joan Vilches, y por parte visitante a Arturo. Las Tolvas: 290 espectadores.

El Titánico se impuso al Urraca en un duelo condicionado por la expulsión de Nico en el minuto 35. Pese a quedarse con diez, el Urraca resistió bien hasta el descanso, saliendo a la contra. En la segunda parte, Mariscal adelantó al Titánico con un gran disparo. Aunque el Urraca intentó reaccionar, el Titánico buscó sin éxito el gol de la tranquilidad hasta el minuto 87, cuando Mati sentenció tras una gran jugada de Conceiçao. Victoria clave para el Titánico y tres puntos importantes por la permanencia ante un ante un Urraca que peleó con uno menos. J. Suárez

SAN MARTÍN 0 LEALTAD 0

San Martín: Guille (2); Manu (1), David (1), Sergio (1), Jorge (2), Jairo (1), Baragaño (2), Cris (1), Mateo (2), Charly (1) y Filip (1). Cambios: Marco (1) por Baragaño, min. 70. Pinteño (s.c.) por Cris, min. 83. Mario Berja (s.c.) por Mateo, min. 83. Lealtad: Junquera (2); Amandi (2), Omar (1), Mateo (2), Marcos (1), Jaime (1), Peña (2), Pesquera (1), Óscar (1), Yerpes (1) y Cisse (2). Cambios: Baba (1) por Óscar, min. 46. Bayón (1) por Mateo, min. 60. Adri (s.c.) por Omar, min. 88. Marwan (s.c.) por Amandi, min. 88. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó al visitante Baba. El Florán: unos 150 espectadores.

Empate justo en un partido que comenzó mejor el San Martín. Antes de que se cumpliera el primero minuto, Jorge se quedó solo ante Junquera y su disparo se fue cruzado. En esa misma acción, respondió el Lealtad por medio de Viña.

A partir de ahí, dominio alterno, con ocasiones en los dos lados: una de Mateo que obligó a Junquera a estirarse y alguna más del Titánico gracias a Baragaño colgando balones que luego Cisse despejaba ganando en el juego aéreo. Pero, a cinco minutos del descanso, la tuvo el Lealtad por medio de Yerpes. Tras el descanso, el partido perdió brío. Resultado que deja mejor sabor de boca en el San Martín, que pelea por la salvación, que en el Lealtad, que ve como se aleja el play-off. Luis A. Martín

COVADONGA 2 L’ENTREGU 1

Covadonga: Buru (2); David Ruiz (1), Trabanco (2), Aitor Elena (3), Madrigal (2); Michel Secades (2), Borja Alonso (2), Mario López (2); Mundaka (1), Palacio (3) y Vicente (2). Cambios: Nino (1) por David Ruiz, min. 46. Pacoli (1) por Mundaka, min. 46. Ibra Dieng (1) por Vicente, min. 61. Armada (s.c.) por Borja Alonso, min. 91. L’Entregu: Ardura (2); Gilberto Zapico (1), Pablo Zapico (2), Quintín (2), Merayo (2), Mikel Busto (3); Antuña (2), Borja Prieto (2), Somiedo (1), Maya (3); y Kang (2). Cambios: Juan Steven (1) por Kang, min. 73. Morán (s.c.) por Quintín, min. 82. Goles: 0-1, min. 43: Maya. 1-1, min. 63: Aitor Elena. 2-1, min. 86: Aitor Elena. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Expulsó al entrenador de porteros local, en el min. 70. Amonestó a los locales Ibra Dieng, Aitor Elena, Secades y Madrigal, y a los visitantes Borja Prieto, Quintín, Somiedo y Berto Arias. J. A. Á. Rabanal: unos 400 espectadores. Se presentaron los ocho equipos alevines del Cova y de Los Castañales.

El Covadonga suma su séptima victoria seguida, con dos goles del central Aitor Elena, aprovechando el balón parado, y se coloca con una renta de 19 puntos con los puestos de play-off de ascenso.

Tras un par de intentos lejanos de L’Entregu, se adelantó en una excelente jugada de Mikel Busto, que cedió el balón a Maya para marcar. Tras el descanso, el Cova fue a por el empate, que logró en el 63 en una falta que remató Aitor Elena. En el 86, el propio Aitor Elena aprovechó un córner para hacer de cabeza el gol de la victoria. Javier Areces

CONDAL 1 PRAVIANO 3

Condal: Javi Torres (1); Natan (1), Guille Cavia (1), Miguel (1), Nacho (1), Rober (1), Álex Toral (1), Rueda (1), Andrés (2), Zucu (1) y Darío (1). Cambios: Álex Blanco (1) por Toral, min. 63. Diego (1) por Andrés, min. 63. Borja Granda (1) por Rueda, min. 74. Hugo (s.c.) por Rober, min. 83. Enol (s.c.) por Natan, min. 83. Praviano: Ali (1); Chechu (1), Gabancho (1), Santa (1), Dani Lara (1), Thompson (1), Fer Villar (2), Mateo (2), Luis Nuño (3), Juan Menéndez (2) y Javi Gutiérrez (1). Cambios: Oriol Ruiz (1) por Javi Gutiérrez, min. 67. Bertín (1) por Chechu, min. 67. Iza (s.c.) por Luis Nuño, min. 83. Cipleu (s.c.) por Thompson, min. 87. Javichu (s.c.) por Juan Menéndez, min. 87. Goles: 0-1, min. 22: Luis Nuño. 1-1, min. 27: Andrés. 1-2, min. 31: Luis Nuño. 1-3, min. 48: Luis Nuño. Árbitro: González Cueto (Avilés). Amonestó por parte local a Andrés, Natan y Nacho, y por parte visitante a Chechu y Diego Iza. Alejandro Ortea: 180 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por José Antonio Martínez Cuervo, exjugador del Condal y del Sporting.

El Praviano se impuso al Condal en Noreña gracias a un triplete de Luis Nuño, aprovechando la fragilidad defensiva local. Tras un inicio igualado, el delantero abrió el marcador en el minuto 19 con un gran gol desde el borde del área. Aunque el Condal reaccionó con el empate de Andrés, el Praviano respondió de inmediato con otro tanto de Nuño. Tras el descanso, el delantero sentenció el partido al aprovechar un rechace para firmar su tercer gol. El Condal no logró inquietar a su rival en la recta final, y el Praviano aseguró la victoria. A. Martínez

SPORTING ATLÉTICO 0 MOSCONIA 0

Sporting Atlético: Pablo Díez (2); Picón (1), Kembo (2), Tomás Fuentes (2), Jorge Montes (2), Manu Rodríguez (2), Mbemba (2), Martínez (2), Lucho (2), Enol Prendes (2) y Medrano (1). Cambios: Marcos Fernández (2) por Medrano, min. 46. Iker Martínez (2) por Martínez, min. 67. Loki (2) por Lucho, min. 67. Yosmel (1) por Manu Rodríguez, min. 90. Mosconia: Davo (2); Berto (2), Pereke (2), Pablo Álvarez (2), Luisen (2), Cristian Muñiz (2), Michael (2), Jandro (2), Dani González (2), Pablo Espina (2) y Nacho García (2). Cambios: Carlos Cid (2) por Nacho García, min. 60. Cristian (2) por Dani González, min. 73. Javi Delgado (2) por Davo, min. 73. Pastur (2) por Jandro, min. 83. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó al local Medrano, y a los visitantes Jandro, Nacho García y Luisen. Campo 1 de Mareo: Unos 600 espectadores.

D. Blanco

Gijón

Después de ser incapaz de imponerse en la siempre plaza complicada de Santa Catalina ante el Praviano y, ver como Amadou, pichichi del equipo rojiblanco terminaba expulsado, el Sporting Atlético regresaba a Mareo para batirse en duelo con uno de los equipos candidatos al ascenso, el Mosconia, en un ensayo de cara a la promoción de ascenso que el filial rojiblanco se tomaba como tal, incluso cambiando el horario del partido, que como viene siendo habitual durante todo el curso no se jugó a las doce de la mañana, sino que lo hizo por la tarde, para favorecer la llegada de Córdoba con el primer equipo de Kembo y Mbemba, quienes se pasean de banquillo en banquillo con el equipo que dirige Rubén Albes.

El paso de los minutos hizo que el control del partido terminase cayendo del lado del Sporting Atlético, pero el Mosconia pasaba a jugar la baza de robar el balón y salir a la contra con peligro, algo que conseguiría a pocos minutos del final Jandro, quien se encontró con toda la banda vacía para él, plantándose dentro del área para que su disparo al palo corto fuera despejado de manera muy hábil con los pies por parte de Pablo Déez. Las ocasiones, quitando el acercamiento del extremo del Mosconia, brillaron por su ausencia, terminando el primer tiempo sin que se moviese el marcador. Tras el paso por vestuarios, Aitor Zulaika decidió mover ficha desde el banquillo dando entrada a Marcos Fernández en lugar de Medrano, mientras que Josmay no tocaba nada en el Mosconia, que había cuajado un buen primer tiempo. La tónica vista en el primer periodo no cambiaría en absoluto para el segundo acto. La polémica quedaría servida a veinte minutos del final cuando Kembo caía dentro de su propia área reteniendo el balón, lo cual señalaba el colegiado con una peligrosa falta dentro del área a favor del Mosconia y, el central rojiblanco protestaba una dura patada en su pecho que el árbitro no veía. El Mosconia se vería obligado a poco más de quince minutos para el final a mover ficha en la portería, siendo Davo incapaz de mantenerse sobre el verde Mareo para que su puesto fuese ocupado por el ex canterano rojiblanco, Javi Delgado.

No sería hasta el minuto 85 cuando llegaría el primer disparo del Sporting Atlético, con un centro chut de Loki, al que llegaba Marcos Fernández muy listo para fusilar a Javi Delgado, haciéndose grande el guardameta visitante para desbaratar el gol sportinguista. El arreón final del Sporting Atlético no se transformó en ocasiones de peligro y, finalmente ambos equipos se tuvieron que conformar con un punto que le complica sus aspiraciones de llegar al segundo puesto para el Sporting Atlético y que mantiene en puestos de play-off al Mosconia.

Tuilla 0 Vetusta 2

Tuilla: Guillemo (1); Pecas (3), Guti (3), Jorge Argüelles (1), Sergio González (1); Ángel Cuesta (1), Diego González (1), Nelson (2), Pedro Martínez (3), Moha (2) y Madh (1). Cambios: Galo (1) por Moha, min. 46. Felgueroso (2) por Mahd y Saúl Fernandez (2) por Diego González, min. 56. Juan Mengús (s.c.) por Jorge Argüelles y Milú (s.c.) por Ángel Cuesta, min. 83. Vetusta: Narváez (2); Óscar Maza (3), Marco Esteban (3), Diego Tejón (2), Adri Lopes (3); Cheli (2), Eze (3), Lamine (2), Pelayo García (2);_Joaquín Delgado (2) y Miguélez (2). Cambios:_Omar Falah (1) por Lamine y Nicolás (1) por Pelayo García, min. 69. Valdera (1) por Diego Tejón y Dieguito (1) por Miguélez, min. 79. Goles: 0-1, min. 40: Adri Lopes. 0-2, min. 55: Pelayo García. Árbitro:_Gao Aladro (Gijón). Amonestó al local Pedro. El Candín:_Unos 350 espectadores.

C. San Miguel

Tuilla

Un buen encuentro en El Candín entre el Tuilla y el líder, el Vetusta. El filial del Oviedo se llevó los puntos, pero sufrió ante un conjunto local que hizo un gran partido.

Empezó el encuentro con un aviso de Óscar Maza, pero el central del Tuilla desvió. A partir de ahí, los locales llevaron el control del partido, dejando al Oviedo jugar, pero bien puestos en defensa. En el minuto 20, Nelson pega en la escuadra de la meta de Narváez cuando la gente ya cantaba gol.

A partir de ese momento, el Oviedo empieza a crear y en un córner, rechaza la defensa y Adri Lopes dispara ajustado a la escuadra. El portero, que estaba mal colocado, se tragó el balón.

El Vetusta, consciente de que va ganando y de que el Tuilla no podía llegar arriba, se acomoda. En la segunda parte, el Oviedo guarda el área y el Tuilla lleva el peso del partido. En el minuto 58, un pase largo hacia Pelayo, que entró por la banda derecha a placer, fabricó el 0-2. El Oviedo se dio por satisfecho con este resultado y el conjunto local se echó atrás para no recibir más goles.

El Vetusta, con esta victoria, ya lleva seis meses sin conocer la derrota y sigue líder en solitario.

CAUDAL 2 TSK ROCES 0

Caudal: Jara (1);_Fran (1), Mario Sánchez (1), Álex Menéndez (2), Dani González (1), Borja Rodríguez (1), Agus Porto (1), Nico Arce (1), Martín Pérez (1), Montequín (2) y Diego Boza (1). Cambios:_Manu Casariego (1) por Mario Sánchez, min. 69. Kike Fanul (1) por Dani González, min. 69. Jorge_Hernández (s.c.) por Martín Pérez, min. 84. Isaac Martín (s.c.) por Montequín, min. 91. Roces: Enol Muñiz (1);_Edu (1), Pablo (1), Mauro (1), Toni (1), Menen (1), Otero (1), Blanco (1), Álvaro Madrid (1), Santi (1) y Abraham (1). Cambios:_Álex (1) por Toni, min. 79. Diego Espina (1)_por Abraham, min. 79. Morán (s.c.) por Menen, min. 88. Yago (s.c.) por Blanco, min. 88. Goles: 1-0, min. 19:_Montequín. 2-0, min. 91:_Álex Menéndez. Árbitro:_Álvarez González (Oviedo). Amonestó a los locales Jara y Mario Sánchez. Hermanos Antuña:_unos 200 espectadores.

El Caudal terminó ganando al TSK Roces con dos goles: uno en los primeros compases del encuentro y otro cuando se agotaba. Se las veían en Mieres dos equipos en luchas muy distintas: el Roces, sin casi opciones de salvación, buscando su primera victoria, y el Caudal en la pelea por acabar lo más arriba posible.

El equipo mierense quería, además, volver a ganar tras perder en casa ante el Vetusta y el empate en la pasada jornada ante el Lealtad. El Caudal nunca vio peligrar el encuentro ante un TSK Roces que propuso poco y que tenía en mente el resultado de la primera vuelta (cuando perdió 1-9), por lo que cuidó más el aspecto defensivo y evitó cometer grandes errores que le costaran goles.

El Caudal, por su parte, había perdido a su habitual tripleta atacante (Claudio Medina, Sergio Ríos y Velardi), los tres por lesión, pero no los echó en falta dado el compromiso de sus compañeros, que les suplieron bien en este encuentro. El equipo de Adrián sigue en la pelea por recuperar la segunda plaza. El conjunto local se adelantó en el minuto 19 gracias a un rechace del portero Enol, que atrapa dentro del área Montequín y bate a placer el meta visitante. El resto de la primera parte, el Roces, salvo un disparo lejano de Abraham, ni se acercó a la portería de Jara. Tras la reanudación, el Caudal tuvo dos ocasiones claras: una de Martín Pérez y otra de Diego Boza, ambas paradas con acierto por el meta Enol. El Roces, por su parte, en esta segunda parte apenas pudo salir de su campo y se dedicó a conservar el resultado, evitando la goleada y esperando que llegara alguna ocasión que le diera opción de empatar.

Sin embargo, el Caudal sentenció en el tiempo de descuento cuando Álex Menéndez, en una falta al borde del área, hace el segundo del equipo de Mieres en una buena ejecución.

COLUNGA 4 LENENSE 0

Colunga: Raúl (2); Abel (2), Mateo Casas (2), Víctor Valero (2), Kelvin (2); Keko Roza (2), Meana (3), Naya (2), Róber (2); Corgo (3) y Ferrari (2). Cambios: Álvaro (2) por Keko y Rodri (2) por Kelvin, min. 59. David Moreno (2) por Naya, min. 68. Barcia (2) por Ferrari, min. 78. Lenense: David (2);_Carlos Figar (2), Lucas (2), Monasterio (2), Pablo (2); Coutado (2) Guillermo (2), Lainez (2), Alejandro (2); Rodríguez (2) y Diego García (2). Cambios:_Daniel (2) por Pablo, min. 29. Sohan (2) por Lainez, min. 45. Mario_Escudero (1) por Alejandro, min. 56. Pelayo (s.c.) por Diego García y Esteban (s.c.) por Coutado, min. 79. Goles: 1-0, min. 31:_Meana. 2-0, min. 41: Meana, 3.-0, min. 77: Álvaro. 4-0, min. 87: David Moreno. Árbitro: Menéndez Riestra. Amonestó a los locales Kelvin y Keko Roza, y al visitante Carlos Figar. Santianes: Unos 150 espectadores.

J. A. Toyos

Colunga

Un Colunga muy solvente pasó por encima Lenense. El partido vivido ayer en Santianes estuvo dominado de principio a fin por el conjunto local, que dejó sin opciones al Lenense durante los 90 minutos que duró el choque.