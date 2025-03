El central del Avilés que celebra los despejes como goles: "Hay que valorar esas acciones"

Si algo destacó en la victoria del Avilés ante el Pontevedra fue la contundencia de su defensa. No fue casualidad que tanto Álvaro Fernández como Babin y Josín celebrasen con rabia cada acción en la que conseguían repeler el peligro del área blanquiazul. "Hay que valorar cada acción de esas como si fuesen goles, al final salvas un tanto del rival", apunta el propio Josín, que destaca la importancia de los tres puntos cosechados, aunque confiesa que no quiere mirar la clasificación. "Yo voy partido a partido. Cuando sea finales de abril ya miraremos para qué nos da", señala el central, optimista con lo que está viendo de su equipo.

"Las sensaciones tras el partido son muy buenas. En la primera parte creo que estuvimos muy bien, el plan de partido salió a la perfección. Estuvimos cómodos con y sin balón. En la segunda es verdad que nos metieron atrás, pero estuvimos bien defendiendo el área", analiza el ovetense. Aunque la faceta en la que más destaca es la salida de balón, el domingo fue el gran káiser blanquiazul. "En centros laterales y achicando espacios me siento bastante cómodo", añade.

En este 2025 ha regresado al puesto de central, haciendo pareja con Babin, y juntos se están convirtiendo en una muralla. "La primera vuelta fue atípica por todas las lesiones que hubo, por eso me tocó jugar como pivote. Yo tenía claro que había venido para jugar de central. Creo que con Babin me compenetró bastante bien, somos muy compatibles. Donde quizás uno no destaca más, el otro es donde brilla", señala el asturiano. Fruto de ese gran trabajo ha llegado la decimosegunda portería a cero, una gran noticia para los intereses blanquiazules. "Es lo que queríamos recuperar", confiesa Josín. "Hubo un tramo en la primera vuelta en la que cosechamos muchas y en esta segunda vuelta queríamos recuperar esa sensación. Somos un equipo que genera mucho, si dejamos la portería a cero siempre vamos a tener ocasiones del otro lado", afirma el central, que espera que esta racha defensiva "siga así hasta final de temporada".

Una de las mejores noticias que dejó el duelo ante el Pontevedra es que, por primera vez esta temporada, Javi Rozada pudo convocar a todos sus futbolistas. "Se nota muchísimo en el día a día. La competencia hace que te exijas más y, a la larga, eso te va a dar puntos y la solidez que estamos buscando", detalla Josín, que habla también de los recursos que tiene ahora el Avilés desde el banquillo. "El domingo entró Nico Fernández, hizo cuatro esfuerzos defensivos y nos dio la vida", afirma.

"Ahora estamos con mucha confianza", apunta el defensor, que ya piensa en el siguiente duelo ante el Deportivo Fabril. "Es un buen equipo, aquí ya nos costó mucho. Creo que nos pilla en un buen momento de la temporada y jugar en su campo nos va a favorecer. Queremos ganar como sea para dar otro golpe en la clasificación", comenta el ovetense, que por el momento no mira mucho a la clasificación. "Está todo muy apretado. El otro día, entre el 14.º y el sexto había solo dos puntos. Prefiero pensar en ir partido a partido y ver donde estamos a final de temporada, ahí ya pensaremos en la tabla", sentencia Josín. Ahora, tras su espectacular despliegue defensivo, solo quiere repetir su rendimiento en Abegondo.

Suscríbete para seguir leyendo