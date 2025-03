Dos pilotos asturianos siguen los pasos de Fernando Alonso y este es un año clave para lograrlo: así es la vida en el asfalto de Alba y Nacho

Alba Cueva y Nacho Tuñón comparten un sueño. La noreñenses de 11 años y el ovetense de 18 han crecido entre motores, curvas y olor a gasolina. Desde pequeños, han pasado incontables horas en el circuito de Fernando Alonso, un trazado que se ha convertido en su segundo hogar. Allí han aprendido a tomar las curvas con precisión, a controlar los nervios en la parrilla de salida y a soñar con el automovilismo profesional. Ahora, su talento y esfuerzo empiezan a dar frutos: Alba ha sido seleccionada para la F1 Academy, un programa que impulsa el talento femenino en el automovilismo, y Nacho debutará este año en la Fórmula 4.

Alba Cueva y Nacho Tuñón en el circuito de Alonso / Juan Plaza

Coincidiendo con el inicio de la temporada de Fórmula 1 y la temporada número 23 de Fernando Alonso en el campeonato, LA NUEVA ESPAÑA reúne a estas jóvenes promesas en el circuito de Fernando Alonso para conocer de cerca cómo es un día de entrenamiento con ellos. Alba y Nacho llegan con sus padres, Rubén Cueva y Raúl Tuñón, sacan sus karts de las jaulas habilitadas y los ponen a punto. Se suben a sus monoplazas, ajustan los guantes y esperan la señal de salida. Alba, con su desparpajo habitual, arranca fuerte y toma la delantera, pero Nacho, con más experiencia y confianza, la sigue de cerca. Los padres de ambos los observan desde el muro con una mezcla de orgullo y tensión. "Cuanto menos peso tenga el coche, más rápido va", comentan entre ellos mientras analizan cada movimiento. Raúl le recuerda a Alba que evite los pianos del circuito. "Por favor, no los pises, que este es el kart de correr", le dice. Pero Alba no se deja convencer fácilmente. "En este circuito hay que coger los pianos para ir rápido. Yo siempre los cojo y cuando me dicen que no puedo, no me gusta porque se siente distinto", responde con determinación.

Para Alba, este año supone un gran reto. La F1 Academy le ha abierto las puertas a un nuevo nivel de competición. "Es una oportunidad que dan a tres chicas de todo el mundo para ayudarles a competir en un campeonato con ese apoyo", explica. Su padre presentó su palmarés y fue seleccionada para formar parte del programa. Competirá en seis circuitos internacionales: Portimao, Valencia, Hungría, Abu Dhabi y Qatar. Además, las dos últimas carreras coincidirán con la Fórmula 1, lo que le permitirá vivir de cerca la categoría en la que sueña competir algún día. "Nos llevan a verlas y es una gran experiencia", dice con emoción. Alba, además, cuenta con el respaldo de Seresco como su principal patrocinador, lo que le permite seguir avanzando en su camino hacia la élite del automovilismo.

Alba Cueva en su kart / Juan Plaza

Nacho, por su parte, vive una realidad diferente, pero igual de exigente. Reside en Cheste, en un centro de alto rendimiento, donde combina entrenamientos y estudios. "Nos levantamos a las 7 de la mañana, desayunamos y hacemos el primer entrenamiento. Luego vamos a clase de 10:00 a 14:30 y por la tarde tenemos otro entrenamiento", explica el joven piloto, que está terminando el bachillerato. "Es una gran oportunidad para compaginarlo con los estudios y disfrutar de lo que me apasiona", añade. Su futuro, al igual que el de Alba, está ligado al automovilismo, aunque él no descarta otras opciones dentro del mundo del motor. "Si no es compitiendo en la Fórmula 1, me gustaría ser ingeniero o mecánico". Nacho cuenta con el respaldo de Adarsa, BIOSpine, Bahíazul Fuerteventura y DPK Racing, empresas que apuestan por su talento y lo apoyan en esta etapa crucial de su carrera.

En pista, la intensidad no baja. Nacho, con su experiencia, toma la delantera, pero Alba sigue empujando. "Lo más importante es mantenerse en el asfalto y frenar en las curvas. Siempre frenar. En condiciones difíciles se puede marcar la diferencia", explica Nacho. "A mí me gusta especialmente cuando el circuito está mojado. Me presta con lluvia", añade con una sonrisa. Alba, sin embargo, no se queda atrás y demuestra su carácter competitivo en cada vuelta.

Más allá de la velocidad y las carreras, ambos tienen objetivos claros. Alba lo dice sin dudar: "Quiero ser campeona mundial de Fórmula 1". Nacho, por su parte, mantiene los pies en la tierra y se plantea diferentes caminos dentro del automovilismo. "Si no puedo ser piloto, me gustaría seguir vinculado al mundo del motor".

Nacho Tuñón en su kart / Juan Plaza

El trabajo duro da sus frutos. Alba viene de competir en Motorland Aragón, donde logró subirse al podio: "Al principio no teníamos mucho rendimiento, pero logramos solucionarlo y acabé segunda", cuenta con orgullo. Su próximo destino es Valencia, donde entrenará en Chiva los días miércoles, jueves y viernes con un coaching especializado. Mientras tanto, Nacho se prepara para su gran reto del año: el 28 de marzo comienza el F4 Spanish Championship, una competición fundamental en su camino hacia la Fórmula 1. "Es mi primer año, no tengo mucha experiencia, pero espero entrar en los puntos y luchar por los puestos de arriba", asegura con confianza.

El futuro de estos dos jóvenes pilotos asturianos está en plena aceleración, y tienen claro que no van a soltar el volante. El circuito de Fernando Alonso los vio nacer como pilotos y hoy sigue siendo su punto de referencia. Desde aquí, siguen soñando, acelerando y trabajando para que algún día sus nombres figuren en la élite del automovilismo mundial.

Suscríbete para seguir leyendo