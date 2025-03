El ex del Oviedo que está ante su gran momento con el Avilés: "Tenía unas ganas brutales de meterle"

"Es algo que me presta porque sacamos a Osky, que le vino muy bien coger minutos. Se lo merece, tenía unas ganas de meterle brutales. Cogió ritmo y confianza en un partido difícil. Salir frío no es fácil y estoy contento. Le felicito". Así se refirió Javi Rozada, técnico del Avilés, a la posible titularidad de Osky este domingo ante el Deportivo Fabril, que ayer consiguió vencer al Compostela y se acercó a los avilesinos en la clasificación..

Viti, lateral izquierdo titular a lo largo de la toda esta campaña, vio su quinta tarjeta amarilla en la victoria ante el Pontevedra, por lo que no podrá viajar con sus compañeros a Abegondo. Ahora el defensa ovetense, forjado en la cantera del Oviedo, está ante el momento de demostrar por qué merece una oportunidad en el Avilés.

No está siendo una temporada sencilla para Osky. El asturiano está ante su primera temporada dentro de un equipo senior, con lo que ello conlleva en términos de adaptación. "Nunca había salido del Oviedo. Tenía cerca el fútbol profesional y salir de ahí es una dosis de realidad que cuesta asimilar", detalló, hace un mes, el futbolista. Además, su aterrizaje en el Suárez Puerta se complicó ya en verano. Nada más llegar sufrió una pubalgia que le hizo perderse parte de la pretemporada. Todo parecía en contra, pero el ovetense luchó para reponerse de la situación.

Javi Rozada no ha dejado de confiar en él durante todos estos meses. No fue hasta el quinto encuentro de la temporada, ante el Laredo, que Osky debutó en liga con la camiseta blanquiazul. Viti sufrió un duro golpe por el que tuvo que ser sustituido y que, además, le hizo perderse un mes de competición. Eso lo aprovechó el ovetense que, poco a poco, fue reencontrándose con su mejor versión, sumando seis titularidades consecutivas.

No solo como lateral izquierdo ha jugado el exjugador del Oviedo. La plaga de lesiones que sufrió el Avilés durante la primera mitad del año hizo que, en varias ocasiones, tuviese que actuar en el centro del campo, acompañando a nombres como Josín Martínez, Pablo Macías o Kevin Bautista. En ese mismo rol consiguió ver puerta en febrero, en el duelo ante la Gimnástica de Torrelavega, donde fue el encargado de abrir el marcador desde fuera del área. Eso sí, para esa adaptación ha tenido que contar con ayuda. "Menos mal que estaba Gete para echarme una mano. En esos momentos sí que noté que no estaba de jugar ahí", bromeaba Osky tras el duelo ante los cántabros. Según explicó, "en el Vetusta hubo alguna vez que actué como pivote, pero siempre partía como lateral. No estaba ahí en el inicio de la jugada".

Ahora Osky está ante su gran oportunidad, la de demostrar que puede ser el lateral izquierdo titular del Avilés. La competencia es dura, porque Viti es uno de los nombres de la temporada en el conjunto avilesino, pero la puerta está abierta. La confianza de Rozada en él es infinita, pero ahora le toca demostrarlo en el campo. Es el momento de Osky.