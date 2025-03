El Avilés, sin uno de sus jugadores más importantes para medirse al Deportivo Fabril: "No firmo el empate, creo que podemos ganar a cualquiera"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, solo piensa en hacerse con los tres puntos en la visita de su equipo al Deportivo Fabril. El ovetense, que no podrá con Kevin Bautista por unas molestias, confía en las posibilidades de su equipo, aunque alerta del nivel del conjunto rival: "tienen jugadores que dentro de poco van a estar en el fútbol profesional". Estas son sus declaraciones.

El estado de ánimo el equipo tras ganar al Pontevedra. “Llevamos tiempo bien, cada vez queda menos y sabemos que los puntos son más importantes. No hemos hecho nada todavía, hemos preparado bien el duelo del domingo. Nos viene un rival en una buena dinámica, con jugadores con mucho futuro”.

Se descarta hacer rotaciones. “No vamos a dosificar esfuerzos, hemos tenido siete días de recuperación. El partido ante el Pontevedra fue el más exigente de la temporada porque nos llevaron al límite, pero hemos hecho una buena semana y no tiene por qué afectarnos. La gente va a llegar buen, sabiendo que es un partido donde debemos ser solidarios y estar comprometidos”.

Kevin, fuera de la convocatoria. “Kevin Bautista tiene una molestia, una contractura bastante fuerte y necesita parar. Por suerte no está roto. Tiene que descansar tres o cuatro días porque puede ir a más. No vamos a arriesgar con él. Es un jugador capital, va a parar este fin de semana y el próximo martes volverá a los entrenamientos”.

Edu Cortina y Alarcón viajan a A Coruña. “Cortina ya entró en la convocatoria de 22 ante el Pontevedra, pero se quedó fuera porque tuve que hacer cuatro descartes. Mañana él y Roberto Alarcón viajarán con el equipo, estarán entre los 18 elegidos”.

La diferencia entre Viti y Osky, lateral izquierdo titular ante el Fabril. “Los dos están haciendo muy buena temporada. Viti es un jugador veterano, con experiencia, que nos ha dado mucho. Osky es un talento joven, creo que en el filial del Deportivo sería titular. No me preocupa que tena que jugar él, va a hacer un buen partido y sabe manejar muy bien las situaciones que pida el encuentro. Me parece más difícil salir ante el Pontevedra como suplente que este encuentro. Ha madurado y sabe que nos jugamos mucho”.

Posible cambio de esquema. “Vamos variando en función de los estados de forma de la plantilla. También miramos al rival, pero nos fijamos más en nosotros mismos. Iremos jugando con ello. Tenemos jugadores para jugar con tres centrocampistas, con una línea de cuatro y dos delanteros arriba, para estar en un 4-4-1-1… Tenemos diferentes variantes muy buenas, con las que hacer daño, y la elección dependerá de detalles”.

El Deportivo Fabril. “Destacaría muchas cosas de ellos. Ves sus últimos resultados y casi asustan. Es un equipo con una confianza altísima y que están motivados, porque muchos de ellos suben con el primer equipo. Tienen futbolistas muy jóvenes que dentro de poco van a estar en el fútbol profesional. Creo que nosotros también tenemos jugadores que pueden llegar al fútbol profesional y tenemos cosas que somos mejores que ellos. Vamos a intentar hacer un partido donde nuestras virtudes florezcan al máximo, respetando que tenemos que estar muy bien en el bloque, porque ellos con tiempo y espacio marcan la diferencia.

Jugar en Abegondo. “Siempre que el césped esté bien nos beneficia. Prefiero jugar en Abegondo que en un sintético en malas condiciones”.

No se firma el empate. “No creo que sea bueno, en esta segunda vuelta hemos ido a ganar todos los partidos. Solo hace falta echar un ojo a los partidos anteriores. Nuestra mentalidad es de ir a ganar, sabiendo que se va a hacer largo y que tendremos que ir madurándolo. No firmo el empate, porque creo que podemos ganar al cualquiera. Eso sí, respetamos muchísimo el trabajo que está haciendo el Fabril”.