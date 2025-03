El boxeo español deberá dejar la IBA para acudir a los Juegos Olímpicos, donde la asturiana Laura Fuertes hizo historia

La 144ª Sesión del COI aprobó ayer por unanimidad la inclusión del boxeo en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una decisión que pone fin a su momentánea exclusión debido a la inhabilitación de la anterior federación internacional (IBA) de este deporte. El propio organismo olímpico tuvo que organizar los torneos preolímpicos y olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, pero advirtió de que no repetiría ese papel en Los Ángeles 2028, excluyendo el deporte del programa. Sin embargo, ha aparecido una nueva organización, World Boxing, que ha sido homologada. Las federaciones nacionales que no estén adscritas a World Boxing, caso de la española, que se mantiene fiel a la IBA, tendrán que registrarse en la nueva organización o no podrán participar en Los Ángeles.

Una de las que se puede ver afectada si España no se inscirbe a World Boxing es la asturiana Laura Fuertes, en el caso de que tenga la intención de completar un nuevo ciclo olímpico. La gijonesa hizo historia en los pasados Juegos Olímpicos de París al convertirse en la primera española de la historia en competir en la gran cita del deporte mundial. La boxeadora asturiana, que compitió en el Mundial recientemente, con una polémica eliminación en cuartos de final que la dejó sin medalla.