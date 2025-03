Alonso Faure, un proyecto gigante para el Alimerka Oviedo Baloncesto

Alonso Faure (Busot, Alicante, 2002) ha pasado en menos de 48 horas de vivir en Malibú (California) a hacerlo en Oviedo. Unos pocos días atrás estaba tratando de llevar al equipo de la Universidad de Pepperdine a las finales de su conferencia en la NCAA, algo que no lograron, y mañana (12.30 horas), en su primera experiencia profesional, echará una mano al Alimerka Oviedo en una de las pistas más difíciles de Primera FEB, la del Flexicar Fuenlabrada, donde este gigante de 2.08 metros se las verá con algunos de los interiores más contundentes de la competición, como Lotanna Nwogbo, Iván Cruz o Tanner McGrew.

El nuevo pívot del OCB llega nada más concluir su ciclo universitario, de cinco años, con la idea de adaptarse rápido a un equipo y a una liga en los que espera seguir la próxima campaña. Su periplo en Estados Unidos se dividió en cuatro temporadas con los Loyola Maryland Greyhounds, también de la NCAA, donde coincidió con el español Santi Aldama y con Cam Spencer, los dos en los Memphis Grizzlies de la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo. Junto a ellos alcanzó una final de conferencia. En este último año universitario, Faure, ya en Pepperdine, ha estado lastrado por una lesión de tobillo de la que recayó.

Todavía en periodo de adaptación, Faure atendió a LA NUEVA ESPAÑA en La Competencia, uno de los locales donde comen los jugadores del OCB. "Me han acogido muy bien, se nota que es un buen grupo y que tienen química", explicaba el pívot de sus nuevos compañeros. Sabe también el jugador azul que tendrá que hacer un esfuerzo para subirse a un vehículo que está en marcha y que se lo está jugando todo en este final de temporada, algo que ya habló con su nuevo entrenador, Javi Rodríguez: "Me reuní con él el primer día y me dijo que me tenía que adaptar rápidamente, que no iba a poder parar los entrenamientos para explicarme las jugadas, por lo que tenía que aprender rápido para intentar ayudar todo lo posible".

En cuanto a los objetivos de la temporada, Faure está en la línea de sus nuevos compañeros, conscientes de que el objetivo es la salvación pero siempre mirando de reojo ese noveno puesto que clasifica para el play-off: "Estamos a dos victorias del play-off y a dos del descenso, cualquier cosa puede pasar". En lo personal, para el alicantino, formado en la cantera del Lucentum Alicante, pasando después, a los 16 años, al Valencia Basket, la posibilidad de dar el salto al profesionalismo tan rápido le pareció "muy buena opción": "Es una buena situación para las dos partes, ya que de no haber sido así yo hubiera estado hasta agosto sin competir y en el OCB necesitaban un grande".

Faure se fue a Estados Unidos porque le daba la posibilidad de desarrollar su carrera como jugador al mismo tiempo que se sacaba un título universitario, en su caso el de Information Systems, que ya acabó. En estos momentos cursa un máster en business analytics. "Es algo parecido a análisis de datos para empresas; se trata de analizar grandes bases de datos para ayudar a las empresas a saber qué es lo que tienen que mejorar o cómo ser más eficientes, ahora con la inteligencia artificial es algo que está muy en auge", explica sobre unos estudios que seguirá desarrollando a distancia desde Oviedo.

Atrás quedan cinco años en Estados Unidos en los que coincidió con uno de los jugadores con más proyección del baloncesto español y con una estrella por la que se alegra mucho: "Santi (Aldama) estaba claro que iba a ir a la NBA, fue nuestro líder, el que nos ayudó a llegar hasta la final, y Cam (Spencer) también era muy buen jugador, pero yo no me imaginaba que fuera a llegar a la NBA, quizás sí a la Euroliga, pero el tío tiene una ética de trabajo increíble, me alegro mucho por él".

Suscríbete para seguir leyendo