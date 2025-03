Habla Olaya Enrique, la gran joya del fútbol femenino asturiano: "En Asturias hay talento, pero falta apoyo"

El fútbol femenino asturiano tiene mucho por mejorar. Así lo cree Olaya Rodríguez (Avilés, 2005), una de las jugadoras con mayor proyección que ha dado la región en los últimos años. Milita en el Deportivo de La Coruña, conjunto de Liga F, la élite del balompié femenino español. "Tiene que dar un paso enorme. Hay pocos equipos, el Sporting, el Avilés, el Oviedo… Ojalá puedan estar en lo más alto, pero para eso tienen que apostar más por ello. Aunque yo sea del Sporting, me encantaría que el Oviedo subiese. Sería increíble para el fútbol asturiano". Su análisis es claro: falta estructura, apoyo y ambición para que el fútbol femenino crezca en Asturias.

Ella misma es un ejemplo de lo que significa salir fuera para encontrar oportunidades. Criada en Avilés, comenzó jugando con niños hasta que, en la categoría infantil, se incorporó al Sporting, equipo al que apoya con toda su "alma". "Soy del Sporting a morir, ¿eh? Estuve cinco años en Mareo. En los dos últimos, la selección española empezó a llamarme para ir con la sub-17, y eso me abrió muchas puertas". Ese escaparate la llevó a recibir ofertas de clubes importantes.

"Tuve opciones para irme al Betis. Fui a Sevilla a ver las instalaciones y todo, pero el último equipo que me llamó fue el Madrid. En cuanto me llamaron, no me lo pensé dos veces. Le dije a Tino, mi representante, que de cabeza. Firmé con el Madrid y fue un paso enorme para mí y para mi familia", recuerda. Pero dar ese salto también implicó alejarse de casa. "Una vez que te vas, es difícil volver. Eso pasa con todos los futbolistas", reflexiona.

En el club blanco vivió un proceso de crecimiento progresivo. "Estuve dos años en el Madrid. El primero sin dinámica de primer equipo, solo subí a entrenar dos o tres veces. En el segundo, ya estuve más con las mayores que con el filial. Bajaba a jugar partidos con el B, pero entrenaba con el primer equipo. Ese año debuté en Liga, en Champions y en Copa", celebra. A pesar de los avances, necesitaba más minutos en competición y decidió buscar una cesión.

Ahora, en busca de continuidad, afronta un nuevo reto en La Coruña. "Este año es el tercero que estoy fuera de casa y estoy en el Dépor, cedida para coger ritmo y minutos en Primera. Es un equipo al que toda la gente joven quiere venir, porque es un club muy bueno para crecer. Estoy súper contenta con la ciudad, el equipo y la gente", comenta.

El día a día en el fútbol profesional es exigente. "Nos entrenamos todas las mañanas. Llegamos sobre las 8.30 horas, desayunamos en el club y luego tenemos sesión de vídeo, gimnasio y entrenamiento en campo. Después, a veces, hacemos otra sesión de gimnasio. Comemos allí y luego, si alguien necesita tratamiento, se queda. Yo, por ejemplo, trabajo con un preparador físico por las tardes. No siempre, pero algunas tardes sí. El resto del tiempo lo dedico a estudiar, leer, dar paseos o tomar algo con las compañeras. La vida de una futbolista es bastante tranquila", cuenta.

El fútbol femenino ha cambiado radicalmente en los últimos años. "Ha sido una pasada. Desde el Mundial se nota muchísimo el cambio. Hace unos años, la vida que llevamos ahora no se hubiese podido ni imaginar. Las jugadoras como Alexia Putellas, Jenni Hermoso y otras veteranas han sido protagonistas de ese cambio y estarán orgullosas de todo lo que han hecho, porque nos han abierto el camino", alega. Aun así, persisten las diferencias con el fútbol masculino. "Nosotras, las que estamos en Liga F y en Primera Federación, nos ganamos la vida con esto, pero sin tirar cohetes. No podemos compaginar otro trabajo con el fútbol porque esto es nuestro trabajo y eso a veces la gente no lo entiende. Pero creo que cada vez estamos más cerca de ser tratadas como lo que somos: profesionales", dice.

Un largo camino

El fútbol femenino sigue creciendo, pero aún queda camino por recorrer. Y en Asturias, tierra de jugadores históricos y pasión por el balón, el fútbol femenino necesita dar un salto definitivo. "Sería increíble que en Asturias se apostase más por el fútbol femenino. Tenemos talento, pero necesitamos más apoyo para que nuestras jugadoras puedan competir en las mejores condiciones y seguir creciendo como deportistas", cuenta.

No es solo cuestión de resultados o títulos. Es cuestión de que una niña que sueñe con ser futbolista en Asturias no tenga que marcharse para lograrlo. Que las gradas se llenen, que los clubes apuesten, que las oportunidades existan. Como tantas otras, Olaya ha tenido que salir fuera para crecer, pero su historia es también un recordatorio: el fútbol femenino asturiano merece un presente mejor y un futuro más grande. Este año, con suerte, el Oviedo podría ser el primero en acercarse un poco más a esa realidad.