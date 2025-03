El MG Cyasa Fodeba Gijón de baloncesto crece compitiendo

El primer equipo del MG Cyasa Fodeba gijonés está encuadrado esta temporada en el grupo A-2 de Primera Nacional, en el que compite con clubes gallegos, leoneses y asturianos. Los cuatro primeros se clasifican para disputar el play-off de ascenso a Liga Femenina 2, una posibilidad que las gijonesas tienen a dos victorias cuando quedan cuatro jornadas por jugarse.

El presidente del club, Pedro López Ferrer, considera que la actual quizás no vaya a ser en la que se dé un salto que está convencido de que, más pronto que tarde, darán: "El objetivo es llegar a Liga Femenina 2, incluso a Liga Femenina Challenge, no parece que este año se den las condiciones, pero estamos para dar un salto adelante y llevar el proyecto hasta donde podamos llegar. Siempre todo tiene que ir acompañado de la salud económica, que la tenemos, porque no se puede hacer ninguno proyecto si no está acompañado por un presupuesto, lo vimos con el Gijón Baloncesto".

Pero el Fodeba es mucho más que su primer equipo, ya que, contando con los que tienen en los colegios, involucran a 37 equipos y 380 jugadoras. Una cantera enorme de la que en parte se nutre después el primer equipo.

En cuanto a la temporada en Primera Nacional, Pedro López Ferrer explica que empezaron "bien", tuvieron después "una mala racha", momentos en los que se les fueron "partidos que no se nos tenían que ir", donde pincharon "precisamente con los rivales asturianos", lamenta. A pesar de todo, advierte de que "no está descartado jugar el play-off".

Un MG Cyasa Fodeba que esta temporada cuenta con una plantilla totalmente asturiana: "Hace unos años trajimos a un par de extranjeras, pero este año no hay nadie de fuera, es un bloque que llevan muchos años jugando juntas y se conocen muy bien". Un equipo que, además, está formado por varias jugadoras que compatibilizan el deporte con sus profesiones, muchas de ellas en el sector sanitario. La falta de alguna de esas piezas por los desplazamientos a veces les ha podido pasar factura.

Algo que se ha visto agravado por la subdivisión de la categoría que se ha puesto en marcha esta temporada y en la que, extrañamente, están separados los equipos asturianos en dos subgrupos. Pedro López Ferrer comprende mal esta subdivisión y se queja, además, del coste económico que supone al tener que hacer algunos desplazamientos que se podían haber ahorrado de haber estado todos los asturianos juntos. "Esta subdivisión es algo malo", dice el presidente del club gijonés.

Al frente del equipo está Carlos Díaz, "Charly", que es también el director técnico del club. Pedro López Ferrer lo tiene claro: "Cuando él me diga que tenemos la base suficiente, fichamos; y además tenemos a 380 niñas, lo que supone la mayor cantera de Asturias", señala el presidente del club, que se enorgullece de la evolución que está teniendo la entidad: "Estamos mejorando todos los años, somos un club en evolución y queremos seguir creciendo".

Suscríbete para seguir leyendo