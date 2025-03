El entrenador del Avilés Javi Rozada, otra vez expulsado: "Es injusto, no se dirigía a él", dice su ayudante

Fue Miguel Méndez, técnico asistente, el que compareció en rueda de prensa tras la surrealista expulsión que sufrió el primer entrenador blanquiazul, Javi Rozada, en el tramo final del choque. Méndez fue el encargado de explicar los motivos de la incomparecencia del titular: "Lo primero que quiero decir es que estoy aquí en calidad de entrenador porque al míster le expulsaron injustamente porque incluso el árbitro, al final del partido, le comentó a nuestro delegado que pensaba que se estaba dirigiendo a él, cuando, en realidad, se estaba dirigiendo al portero porque estábamos en una situación con un jugador menos y queríamos que el balón saliese para que pudiera entrar Momoh. Es por esto que el míster se estaba dirigiendo al portero y el árbitro pensó que se dirigía a él, y le expulsó. El entrenador quedó bastante tocado porque él no hizo nada". En referencia a lo que fue el partido, Méndez explicó: "jugamos un partido con dos claros candidatos a jugar el play-off de ascenso y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar aquí, un rival muy duro a nivel ofensivo". En este sentido, prosiguió: "planteamos un partido para estar muy ordenados en defensa, tener un bloque muy compacto, aunque nos faltó mayor claridad de idea de cara al gol, con algunas ocasiones, aunque no fueron muy claras", concluyó. Finalmente, el colegiado, en el anexo del acta arbitral, no reflejó la expulsión de Javi Rozada.