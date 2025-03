El polémico debut del exentrenador del Oviedo Baloncesto Natxo Lezkano con el Estudiantes: "No podemos salir a la pista y correr como mariquitas"

Natxo Lezkano está siendo muy protagonista en la actualidad de Primera FEB en los últimos días. Lo fue por su extraño fichaje por Estudiantes. El entrenador vasco, que dirigió durante tres temporadas, todas ellas exitosas, al Alimerka Oviedo Baloncesto fue despedido mediada la temporada por el Morabanc Andorra, equipo de la ACB, al que Lezkano ascedió y al que dirigió la pasada campaña en la máxima categoría.

La sorpresa llegó cuando sustituyó en el banquillo de Estudiantes a Pedro Rivero. El entrenador segoviano fue despedido por el club madrileño después de sumar siete victorias seguidas y teniendo a su equipo en segunda posición, con solo tres derrotas en toda la temporada (una precisamente ante el Alimerka Oviedo). El sustituto fue Lezkano, del que se valora su experiencia y el haber ascendido ya a varios equipos, el último precisamente el Andorra.

Una operación tan difícil de explicar comenzaba, además, con un partido muy difícil para el equipo del Ramiro de Maeztu, el que le enfrentaba al Monbus Obradoiro, cuyo director general es Héctor Galán, con el que Lezkano coincidió en Oviedo todos sus años. El equipo gallego es el que más y mejor se ha reforzado, otro aspirante claro al ascenso a la ACB que, tras un mal inicio de temporada, ha ido cogiendo vuelo con fichajes de relumbrón como Barcello, Balvin o Brodziansky.

El Estudiantes cayó en ese partido por 90-73, cortando la racha de victorias del equipo de Madrid justo el día en el que se presentaba el cambio en el banquillo. Pero la derrota no fue lo único que tuvo que lamentar Lezkano, puesto que, durante el partido, realizó unas declaraciones a sus jugadores que, emitidas por televisión, levantaron mucha polvareda: "Eh, no podemos salir a la pista y correr como mariquitas. Eh, me cago en Dios, corre a la esquina, corre a la esquina y todo esto".

Las consecuencias no se han hecho esperar y el exentrenador del Oviedo Baloncesto tuvo que disculparse por sus declaraciones homófobas: "Quisiera expresar mis más sinceras disculpas por el comentario inapropiado que hice durante el partido de hoy (fue el viernes). Fue un momento de tensión y no fue mi intención ofender a nadie. Lamento profundamente lo sucedido y reitero mis disculpas a todos".