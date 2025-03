El Avilés gris también suma

Parecía que Abegondo iba a ser el lugar en el que muriese la imbatibilidad del Avilés. Primero, por el nivel del rival, que llegaba en un gran estado de forma. Segundo, por los nervios que siempre acarrear un duelo entre el cuarto y el quinto clasificado. Y tercero, porque el Deportivo Fabril fue el gran dominador del encuentro. Pero los blanquiazules saben competir hasta en su día más gris y ayer, en un encuentro en el que estuvieron muy espesos con la pelota en los pies, consiguieron rascar un punto que sabe a gloria y les permite asentarse en la zona de playoffs. Ya van once encuentros en 2025 sin conocer la derrota. De hecho, el aplazamiento del Ávila-Salamanca permite al Avilés colocarse tercero, momentáneamente.

Rozada avisó en la previa que Alarcón iba a ir, junto a Edu Cortina, a La Coruña. Lo que no anticipó es que el murciano iba a ser la gran novedad en el once titular, experimento que tan solo duró 45 minutos. El Avilés regresó al 4-4-2, con una doble punta bien marcada formada por Javi Cueto y Santamaría, dejando en los costados a Isi Ros y al ex de la cantera del Oviedo. El doble pivote fue para Mecerreyes y Gete, ya que Kevin Bautista se quedó fuera por lesión, y Osky, como era previsible, saltó de inicio por el sancionado Viti.

Desde los primeros compases se vio que el Deportivo Fabril está en un momento de confianza brillante. A pesar de la juventud de sus futbolistas y que varios de los titulares estaban en el banquillo, los deportivistas saltaron a por los blanquiazules. El Avilés, por su parte, optó por ser precavido, y durante la primera mitad apenas trato de presionar en campo rival. Los de Rozada esperaban en su campo, buscando hacer daño al contragolpe, algo que no tuvo mucho efecto.

Lo cierto es que, a pesar de que era el Deportivo Fabril el que tenía la pelota, el Avilés no sentía el peligro de cerca. Los gallegos tocaban, conseguían mover la defensa avilesina, pero no amedrentaban el centro del área. Álvaro Fernández no tuvo que esmerarse en una parada imposible y Josín y Babin estaban brillando en los duelos, pero parecía que era cuestión de tiempo que los coruñeses afinasen su puntería.

Los blanquiazules no conseguían enlazar una serie de pases que le diesen tranquilidad y las únicas acciones que servían para liberarse del dominio local eran jugadas individuales de Isi Ros o Santamaría. El delantero gijonés tuvo un gran envío en largo para el extremo murciano y luego, minutos más tarde, tuvo una carrera que le sirvió para plantarse en área rival, pero sin éxito. Esto fue lo más notorio del Avilés, que no probó las manos de Alberto. En el minuto 43 el árbitro anuló una jugada que acabó en gol de Javi Cueto, ya que había señalado previamente falta al portero del delantero gijonés.

Rozada probó a mover el árbol al descanso, cambiando a sus dos extremos, ambos amonestados, pero el efecto se diluyó en apenas diez minutos. Los avilesinos subieron líneas, apretando la salida de balón rival, pero ante el buen toque del Deportivo Fabril volvieron a retrasar metros. Los locales, por su parte, sacaron a Kevin Sánchez, su gran estrella, pero se notó el cansancio en sus piernas, porque no pudo marcar la diferencia.

La peor noticia en la segunda mitad fue la tarjeta amarilla que vio Josín, la décima de la temporada. El ovetense no podrá estar en el derbi del próximo sábado ante el Langreo, por lo que Julio Rodríguez, que hoy no estaba convocado, tendrá que ser la pareja de Babin. Por otro lado, Edu Cortina volvió a vestirse de corto y pudo disputar unos veinte minutos.

La mejor ocasión del encuentro llegó cerca del minuto 80. El Avilés cometió una pérdida en su propio campo y la pelota cayó, con espacio, en los pies de Guerrero. El atacante del Fabril se plantó por velocidad en el área avilesina, pero Álvaro Fernández achicó muy bien para que el delantero no pudiese ni disparar.

Al final el Avilés consiguió un punto que le sabe a gloria. La imagen estuvo muy lejos de ser la ideal, pero lo importante es seguir sumando. Ahora toca pensar en el próximo sábado, cuando se enfrentan al Langreo en el Suárez Puerta, para hacer bueno el botín conseguido en Abegondo.