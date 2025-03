Dos faltas perfectas para este equipo que acabaron en dos goles y lo llevaron a la victoria

En un partido que quedará marcado por su peculiaridad, el Avilés Stadium se impuso el domingo al Sporting Atlético por 2-1, pero lo que destacó no fue tanto el resultado final, sino la forma en que llegaron los goles en el Muro de Zaro. En un escenario donde se esperaba lucha y estrategia, los dos tantos que permitieron al equipo local llevarse la victoria fueron fruto de dos lanzamientos de falta, una jugada no tan común pero que resultó ser la clave del triunfo el domingo.

El primer gol llegó en el minuto 38, cuando Alejandro Fernández, desde el borde del área, sorprendió al portero rival con un disparo ejecutado con gran precisión. «En un primer momento pensaba en centrar el balón, pero vi el espacio entre el primer palo y el portero, y decidí intentarlo. Le di con rosca, buscando ese rincón, y resultó perfecto», comentó el autor del primer gol. La historia se repitió en el minuto 71, cuando Jose Remuñán, quien había saltado al campo unos minutos antes, se encargó de poner el 2-0 con otra falta magistral. «Fue casi la primera pelota que toqué. Aunque al principio dudé un poco sobre cómo colocar la barrera, al final me decidí por lanzarla por encima, con el interior, buscando la escuadra. Entró de manera perfecta», relató Remuñán, quien no marcaba de falta desde la temporada pasada.

Lo curioso del encuentro fue que ambos goles, aunque diferentes en estilo y ejecución, tuvieron el mismo denominador común: la falta directa. Algo que, en el fútbol, no se da con tanta frecuencia, pero el domingo se convirtió en el salvavidas de un Avilés Stadium que necesitaba sumar tres puntos de vital importancia. Más allá del resultado y las jugadas claves, lo que quedó claro tras el partido es el estado de ánimo del equipo. Con la permanencia prácticamente asegurada y la moral en lo más alto, los jugadores no dudaron en expresar su confianza para lo que queda de temporada. Alejandro Fernández no ocultó su satisfacción por el rendimiento del grupo: «Estamos mucho mejor que el año pasado. Hemos crecido y, lo más importante, sabemos que podemos seguir sumando. Es el camino a seguir».

Por su parte, José Remuñán, autor del segundo gol local, destacó la tranquilidad que el equipo ahora tiene al encarar el tramo final del campeonato. «El objetivo de la permanencia está prácticamente alcanzado, así que ahora es el momento de disfrutar y seguir sumando puntos para ver hasta dónde llegamos», dijo con una sonrisa. El entrenador del Avilés Stadium, Fernando Muñoz, también se mostró satisfecho con lo logrado. «Este grupo tiene una gran unión, se nota en cada entrenamiento y en cada partido. Derrotar a un equipo como el Sporting Atlético, que está en la parte alta de la tabla, no es fácil. Los chicos demostraron que están listos para afrontar cualquier reto que se les presente», afirmó Muñoz.

Con este triunfo, el Avilés Stadium se aleja de los temores del descenso y mira con esperanza hacia el futuro, sabiendo que, a veces, en el fútbol, un gol de falta puede marcar la diferencia. n