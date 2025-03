Uno de los fichajes con mayor caché del Avilés empieza a ver la luz al final del túnel

Javi Rozada, entrenador del Avilés, dio la sorpresa en el encuentro ante el Deportivo Fabril colocando de inicio a Roberto Alarcón. El extremo, petición del técnico durante el mercado veraniego, tan solo había disputado uno 20 minutos desde enero, pero a pesar de ello salió como titular en Abegondo. "Ya echaba de menos coger ritmo de competición", destaca el murciano, muy castigado por las lesiones esta campaña. Aunque tan solo disputó 45 minutos al ver una amarilla en la primera parte, confía en seguir haciéndose un hueco en el equipo y estar en el derbi de este sábado ante el Langreo, donde quiere "hacer bueno el empate de este domingo".

"Tenía ganas de volver al once y ayudar al equipo, la verdad", confiesa Alarcón, que cree que la decisión de Rozada de sacarle al descanso estuvo justificada porque "al tener amarilla y llevar tanto tiempo sin competir es normal darme descanso". "Mi trabajo es estar preparado para lo que decida el míster", sentencia el murciano, que destaca que el Avilés "compitió bien" ante el Fabril. "En los primeros minutos tuvimos varios acercamientos peligrosos. El equipo salió enchufado, aunque es verdad que a partir del minuto 25 ellos tomaron más el mando. A pesar de todo creo que tuvimos dos o tres salidas a la contra buenas. Creo que el empate es justo", afirma.

No está siendo un año fácil para él. Tras recalar en el Avilés en las últimas semanas del mercado, empezó sumando muchos minutos. Todo se cortó en el encuentro ante el Marino, donde sufrió una lesión en el tobillo. Tras ese encuentro regresó ante el Guijuelo, anotando un gol, pero luego, por diferentes problemas, tan solo disputó 20 minutos ante la Gimnástica de Torrelavega. "Han sido semanas complicadas entre la lesión y todo lo que se fue dando. Me quise centrar en trabajar y en el equipo", detalla el futbolista, que, a pesar de no estar en su mejor momento, reconoce estar "contento con los compañeros, el equipo y la temporada que se está haciendo".

La competición para hacerse con el puesto de extremo es enorme. La llegada de Isi Ros en invierno ha elevado la competencia, ya que a eso se suma la mejora en el rendimiento de Nico Fernández. "Eso es bueno para el equipo, porque eso nos exige dar el máximo. La competencia es sana, nosotros nos llevamos bien y todo eso es bueno de cara los partidos", explica Alarcón, que espera repetir titularidad ante el Langreo. "Es un partido especial. Sabemos que va a ser muy competido. Queremos sacar los tres puntos en casa para hacer bueno el empate ante el Fabril y consolidarnos en el Suárez Puerta", comenta.

De hacerse con la victoria ante el conjunto langreano, el Avilés daría un gran puñetazo en la mesa para asegurar su puesto en el play-off, aunque Alarcón prefiere pensar "de semana en semana". "Nos tenemos que centrar en el partido del sábado y no mirar más allá", apunta, y cree que la plantilla blanquiazul "es muy competitiva, sobre todo estando todos sanos" para afianzarse en la promoción. Ahora toca demostrarlo en el Suárez Puerta, ante un Langreo que suma tres victorias en cuatro partidos. Se avecina un gran derbi asturiano.