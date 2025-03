Una de las joyas de los banquillos asturianos, obligado a dar un paso adelante en el Avilés

Tras la expulsión de Javi Rozada ante el Deportivo Fabril, al interpretar el árbitro que se estaba dirigiendo a él cuando en realidad el técnico estaba hablando con su portero, Miguel Méndez está obligado a dar un paso adelante. El segundo entrenador del Avilés tendrá que dirigir a los blanquiazules en dos encuentros de máxima exigencia, ante Langreo y Marino, con el objetivo de dar continuidad a la racha de imbatibilidad que lleva el equipo desde que empezó 2025, además de seguir afianzándose en play-off. La misión no es sencilla, pero el ovetense está tranquilo. "Es algo que afronto igual que hasta ahora", comenta Méndez, que hace un llamamiento a la afición de cara al partido del sábado ante el Langreo en el Suárez Puerta (18 horas), ya que "van a ser absolutamente clave para ganar el derbi". "Nos han dado puntos", afirma el entrenador.

"La semana previa es igual que como hacemos siempre, lo único que cambia es el día de partido", indica Méndez, que le resta importancia al hecho de tener que liberar al banquillo. "Sí que es verdad que tienes que estar más encima de los jugadores, metiendo un poco más de intensidad, pero los futbolistas no tienen ni que enterarse", señala el ovetense, que estará en contacto con Rozada a través del cuerpo técnico. "Para mí no hay mucha diferencia. Cuando estoy de segundo también vivo los partidos con mucha intensidad, estoy muy metido y las veces que he tenido que dar ese paso lo he vivido igual", insiste.

Uno de los encuentros que Miguel Méndez tuvo que dirigir fue ante el Numancia. El duelo, que acabó con derrota para el Avilés, tuvo cierta polémica por unas declaraciones de Rozada en las que aseguró que "los jugadores no estuvieron como debían con Miguel Méndez, no se merecía el mal trago que tuvo que pasar en el banquillo. Él ni yo nos lo merecíamos". El segundo técnico del Avilés lo explica: "Fue cosa del árbitro, que no me dejó levantarme del banquillo. Con los jugadores no hay problema, sé el respeto que me tienen y nunca he tenido un problema con ellos. En aquella ocasión, el árbitro me dijo que no me podía levantar y claro, el equipo no veía a nadie que les dirigiese".

Una de las peculiaridades que tiene Méndez es su juventud. Con sus 28 años, una parte de la plantilla le supera en edad. "Mi relación con el vestuario es muy buena, tenemos una relación de respeto", confiesa el técnico, que destaca a jugadores como Babin y Natalio, "a los que ya respetaba por toda la carrera que tienen a sus espaldas". "Al resto los fuimos conociendo y se han ganado esa admiración por su forma de trabajar y de ser", apunta el técnico, que asegura que el trato con la plantilla es "impecable".

En el banquillo, el asturiano tiene ser el "contrapunto de Rozada", lo que le convierte en un entrenador "más pausado y calmado, con la mente más fría". Ahora tendrá que dar ese paso adelante ante dos equipos, Langreo y Marino, "a los que respetamos muchísimo". "En el cuerpo técnico creemos firmemente que pueden pelear el play-off. El Langreo, por ejemplo, tiene tres jugadores con muchísimos minutos como profesionales", detalla Méndez, que ya desea que llegue el sábado. Para hacerse con los tres puntos pide el apoyo de la afición. "El Suárez Puerta va a ser absolutamente clave. Es algo que comentamos de puertas para dentro por el tipo de partido que es y por la racha que llevamos. Los aficionados son claves, se ha visto que nos han dado puntos. Se vio ante el Salamanca, el Ávila o el Pontevedra. En esos partidos es en los que más se ha sentido a la afición y son las tres mejores victorias como locales", sentencia el entrenador, motivado por brindar la victoria a su público este sábado. La presión del banquillo recaerá sobre él, pero, por su confianza, se ve que está sobradamente preparado para dar este paso adelante.