Una de las piezas claves del Avilés está de vuelta: "Queremos dar un puñetazo sobre la mesa en el derbi ante el Langreo"

Uno de los nombres propios del derbi de la primera vuelta entre Avilés y Langreo fue Kevin Bautista. No es para menos. A pesar de que la actuación de los blanquiazules estuvo lejos de ser la mejor, el andaluz fue el gran protagonista anotando un doblete. "A ver si volvemos a ganar y si meto otro gol, eso que me llevo", comenta el centrocampista, que tras perderse el encuentro ante el Deportivo Fabril por lesión ya solo piensa en volver al césped. "Tengo buenas sensaciones, espero llegar", confiesa.

"He estado unos días parado, pero en el entrenamiento ya me he encontrado mejor", revela Bautista, que explica que la semana pasada "noté una sobrecarga, por lo que me hicieron un par de pruebas". "Tenía una contractura y decidimos que lo mejor era parar. Yo quería jugar infiltrándome, pero no queríamos arriesgar", detalla el andaluz, que apunta que ahora se ve mejor a nivel físicamente. "Aún faltan unos entrenamientos, pero estoy con buenas sensaciones de cara al sábado", asegura.

Como la afición, Bautista tiene ganas de derbi. "Siempre es un partido bonito. Ya conseguimos la victoria allí y ahora queremos hacer lo propio en casa", afirma el centrocampista, que destaca el nivel que se ve en los entrenamientos, con la plantilla completa, como clave a la hora de preparar un encuentro como es el derbi. "Estamos mentalizados, para nosotros es como una final", destaca Bautista, que cree que, de hacerse con los tres puntos, "pegaríamos un puñetazo sobre la mesa". "Hay equipos que vienen fuerte, el Langreo viene en buena dinámica. Nosotros miramos para nosotros mismos y, si queremos asegurarnos el play-off, este partido es muy importante", subraya.

"Vamos a ir partido a partido y, poco a poco, vamos a ver si podemos soñar", indica el futbolista, que cree que el derbi ante el Langreo va a ser "un encuentro muy igualado, como el de la ida". "Los derbis siempre tienen mucho pique e intensidad, pero trataremos de hacer nuestro plan de partido para asegurar la victoria", comenta Bautista, que cree que este Avilés puede tutear a cualquiera. "Tenemos respeto por todos los equipos, pero miedo ninguno. Tenemos un gran equipo, como hemos demostrado, y queremos seguir así", sentencia.