El capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto, ante el buen momento del equipo: "Nos estamos divirtiendo"

Las cinco victorias que ha sumado el Alimerka Oviedo en las nueve jornadas que van de la segunda vuelta le han permitido recorrer buena parte del camino a la permanencia, el primer y principal objetivo del club de Pumarín esta temporada. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el equipo que entrena Javi Rodríguez ha sido capaz de ganar en dos de las canchas más complicadas de una Primera FEB durísima, las de Estudiantes y Fuenlabrada.

Uno de los líderes de este Oviedo Baloncesto es Marc Martí, el capitán del equipo, que vive su quinta temporada en el conjunto asturiano. A una victoria de los puestos de play-off y con una renta de tres sobre el descenso, el ala-pívot catalán prefiere tener los pies en el suelo: "Hasta que no consigues la salvación no puedes estar tranquilo, los rivales son muy fuertes, hay gente que se juega mucho y tenemos que luchar hasta que sea matemático". De hecho, el play-off de ascenso no lo quiere ni mencionar y prefiere hablar de "otras cosas" en el momento que se aseguren la salvación: "Si se logra el objetivo y hay opciones de otras cosas seguro que iremos a por ello".

El siguiente paso hacia esa permanencia lo tratarán de dar mañana (18.30 horas) en Pumarín ante el colista, el Naturavia Morón, un equipo que lleva tan solo tres victorias pero que ha logrado dos de ellas en las tres últimas jornadas y que está compitiendo a muy bien nivel, ya con pocas opciones de mantenerse, lo que los hace aún más peligrosos. "Más que miedo lo que le tenemos es mucho respeto al equipo de Morón, no los veo como el último clasificado sino como un equipo que está compitiendo muy bien", dice el capitán del OCB.

Un rival como otro cualquiera ante el que tratarán de imponer el buen momento de juego y energía en el que se encuentra el equipo de Pumarín. "La segunda vuelta está siendo muy buena, se nota sobre todo en que estamos entrenándonos muy bien", explica un Marc Martí que tiene claro cuál es el secreto de este equipo para hacerse valer en una liga tan dura como la Primera FEB: "El grupo que se ha creado, que no es un grupo de jugadores sino un grupo de amigos, nos podemos decir las cosas a la cara en un entrenamiento y luego seguir siendo amigos, además, hemos entendido la idea de juego de Javi (Rodríguez) y eso está dando sus frutos, nos estamos divirtiendo y ganando partidos".

Una unión que les permite pelear con rivales temibles. "Los que llevamos años en esta liga nos damos cuenta de que cada vez se parece más a una ACB 2.0, hay equipos con jugadorazos y lo bonito es que estos equipos también sufren; es una liga feroz, en la que hay partidazos y eso hace que tenga más visibilidad y a los jugadores los hace mejores", asegura Martí.

Otra de las cosas que ha hecho al equipo mejor han sido los cambios que se han ido haciendo en la plantilla, con incorporaciones como Lucas Langarita, Steven Verplancken, Loïc Menuge y ahora Alonso Faure. "No solo es lo que aportan en los partidos es que también han subido el nivel de los entrenamientos", concluye Martí. n