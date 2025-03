Javi Hernanz, presidente de la Federación Española de Piragüismo, sobre su relación con la Asturiana: "Miguel Gallo me bloqueó el teléfono"

Javier Hernanz (41 años, Arriondas) acaba de ser proclamado para su segundo mandato como presidente de la Federación Española de Piragüismo (RFEP) tras la repetición de los comicios e imponerse con 60 de los 73 votos emitidos por los asambleístas. A lo largo de su trayectoria deportiva como palista de élite consiguió clasificarse para cuatro Juegos Olímpicos, habiendo participado en dos (Atenas 2004 y Río de Janeiro 2016), obteniendo en la cita brasileña la quinta posición y el diploma en K-4 1.000 metros. Además, fue subcampeón del Mundo de maratón en 2003, en K-2, y medalla de bronce en el Mundial de aguas tranquilas de 2018 (K-1 5.000 metros), sin olvidar otras cinco preseas en diferentes Europeos y su victoria en el Descenso Internacional del Sella (2008, con Julio Martínez).

-Tras la repetición de los comicios y después de volver a salir reelegido por una amplia mayoría, ¿qué hará en los primeros compases en este nuevo mandato del ciclo olímpico que concluirá en Los Ángeles 2028?

-Con el retraso provocado con la repetición de las elecciones, lo primero será configurar todos los órganos de gestión de la RFEP para poder sacar el trabajo adelante en tiempo récord, ya que la temporada está empezada: criterios de selección, bases de competición, modificación de reglamentos, pagos a profesionales, etc... Hay que empezar a hablar con las empresas que apuestan por nuestro deporte, ya que quieren saber el proyecto deportivo de estos cuatro años, hay que darle la información a la administración para acceder a las subvenciones y hay que restablecer el orden dentro del organigrama federativo.

-¿Habrá representación asturiana en los principales órganos de la Real Federación Española de Piragüismo que usted preside?

-Evidentemente, Asturias tiene un peso específico grande en el piragüismo nacional y contará con representación en todos los órganos de gobierno. Así, he conseguido que de mi candidatura resulten elegidos varios asturianos para la Asamblea General, miembros del estamento de deportistas, de árbitros y dos clubes como el Kayak Siero y el Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas, el cual también ha resultado elegido como miembro de la comisión delegada. En la junta directiva repite Desirée Álvarez, juez-árbitro de categoría olímpica que, además, continuará presidiendo el Comité Técnico nacional de árbitros, al igual que Primitivo Vega, que seguirá como director general y asesor jurídico de la Federación. En estos días configuraremos los Comités nacionales de cada especialidad y habrá varios asturianos. Por otro lado, tengo que añadir que tenemos a tres entrenadores asturianos dirigiendo los dos equipos senior hombre y otros dos técnicos a cargo de los equipos junior hombre y mujer. En fin, creo que Asturias está muy presente en la Federación nacional.

-¿Qué planes baraja a corto-medio plazo para el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, en Corvera?

-El Centro de Tecnificación de Deportiva de Trasona seguirá siendo el centro de entrenamiento de los equipos juveniles, así como del equipo absoluto masculino, que entrena Miguel García, y tanto el Consejo Superior de Deportes, como la Real Federación Española de Piragüismo, como el Principado de Asturias, seguiremos apoyando anualmente a los equipos allí concentrados para cubrir todas las necesidades de su entrenamiento diario.

-¿Espera seguir contando con el apoyo del Gobierno regional a través de la marca 'Asturias Paraíso Natural' para la selección nacional española de piragüismo?

-Espero y deseo que sí. La Real Federación Española de Piragüismo, y me consta que el Principado, hemos quedado contentos con la colaboración y por tanto espero que "Asturias Paraíso Natural" siga vinculada este ciclo con la Federación Nacional. El piragüismo ha tenido una exposición mediática sin igual, en este ciclo y esperamos superarla para el siguiente.

-¿En qué situación se encuentran sus relaciones con la actual directiva de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias?

-La relación es completamente nula. Estuve llamando durante tres años habitualmente al presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias para mantener relaciones, para acercar posturas y para llegar a acuerdos, sin recibir ninguna por su parte. Aun así, seguí llamando porque me daba pena no tener relación con la que es mi casa y la Federación del club al que pertenezco, hasta que el 23 de octubre, el presidente de la FPPA, Miguel Gallo, me dijo que no le volviera a molestar más y me bloqueó el teléfono. Desde el mes de octubre, no he vuelto a hablar con él, salvo el saludo de educación en los actos oficiales. Lo que sí he visto es al presidente del Comité de Barco Dragón de la FPPA, Manuel Adolfo Alonso López, lanzar insultos a mí y a mi familia en redes sociales, así como a más miembros de la junta directiva de la FPPA faltarme al respeto habitualmente en redes sociales.

-¿Cómo ve el presente panorama del piragüismo asturiano?

-El piragüismo en Asturias tiene una tradición sin igual en ninguna otra comunidad autónoma. Su estructura de clubes, su cultura de naturaleza, de deporte al aire libre y su Descenso Internacional del Sella, hacen que siempre salgan piragüistas. Viene una generación de buenos deportistas que seguro que van a dar muchas alegrías al Principado y a nuestro deporte. Vas cualquier día a Ribadesella, a Villaviciosa, a Trasona, a San Esteban de Pravia o a Soto de Ribera y tienes entre ochenta y cien piragüistas disfrutando de nuestro deporte y como ya sabemos, del volumen sale la calidad. Lo que se echa en falta, es un Centro de Tecnificación Autonómico como había en mi época. Yo, de hecho, me fui de mi casa con 15 años para irme concentrado a Trasona, con el equipo asturiano, y ahí estuve hasta los 18 años que me fui a la selección absoluta. Hoy en día, los cadetes asturianos que hacen aguas tranquilas no lo tienen y otras autonomías sí, por tanto, los cadetes de otras autonomías tienen más posibilidades de entrar en los equipos nacionales juveniles. En todo caso, el piragüismo asturiano ha perdido muchas oportunidades de inversión en estos tres últimos años debido a la confrontación provocada por la federación territorial, lo cual ha ido en detrimento de clubes y deportistas.

-¿Qué se puede hacer para evitar que buena parte de la élite asturiana, tanto hombres como mujeres, esté en clubes de fuera de la comunidad autónoma asturiana?

-No lo sé, la verdad. Los chicos que salen fuera, es porque les pagan, pero puede pagarles una Diputación, una Autonomía, un club o un patrocinador. Depende de cómo se mueva el club, de las becas que tenga, de la Diputación a la que pertenece el club o incluso de donde tenga el domicilio fiscal un patrocinador. Este año, por ejemplo, la directiva del club Jaire-Los Rápidos de Arriondas ha trabajado muy bien con sus patrocinadores y ha conseguido recuperar uno de los mejores palistas -Pedro Vázquez Llenín- del mundo. Es muy importante tener referentes en los clubes pero para ello, los técnicos y los dirigentes de los clubes tienen que darle la importancia necesaria.

-¿Se plantea alguna competición de la especialidad de maratón y de calado internacional para Asturias en estos próximos años?

-La propuesta a la RFEP para traer pruebas internacionales la realiza el club en colaboración con el Ayuntamiento local o la Federación Autonómica en colaboración con la localidad donde se realice o la comunidad autónoma. Una vez hecha la propuesta a la RFEP, es esta quien la tiene que luchar en la Federación Internacional o en la Europea, pero para imponerse al resto de candidaturas de otros países. Así hemos ido a defender a los congresos de la Federación Internacional, el mundial del Villajoyosa de Surfski en 2026, el mundial de Slalom en la Seu de 2027 o el mundial de Banyoles de 2028. En todos ellos salimos victoriosos y, por tanto, haremos un Mundial de cada especialidad, en España, durante los siguientes tres años. De momento, desde Asturias, solamente ha solicitado el CODIS, el Descenso Internacional del Sella, prueba que se solicita cada año para tener carácter internacional. Aunque si en este próximo año la FPPA no solicita ninguna, le propondremos al Principado desde la RFEP la posibilidad de traer a Asturias alguna prueba internacional.

-El Descenso Internacional del Sella va camino del centenario, que será en 2030, ¿apoyaría una candidatura a Pueblo Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias?

-¡Hombre! Por supuesto. Es una de las competiciones más importantes del mundo, en cuanto a piragüismo se refiere, aparte de ser fiesta nacional y aúna tradición, cultura y deporte. Por otro lado, a nadie se le puede olvidar que el Descenso Internacional del Sella es una de las pruebas más vistas en directo de cuantas se realizan en España, de todos los deportes.