Rozada, técnico del Avilés, se defiende de los árbitros: "Vienen condicionados por mi pasado, pero este año mi comportamiento con ellos es de diez"

Javi Rozada, técnico del Avilés, tendrá que ver el derbi de su equipo ante el Langreo (Suárez Puerta, 18.00 horas) desde la grada por la tarjeta roja vista ante el Deportivo Fabril. A pesar del recurso presentado por el club, en el que exponen el error cometido por el colegiado, no se ha revocado su sanción. El ovetense cree que los colegiados "vienen condicionados por mi pasado" y asegura que "mi comportamiento con ellos ha sido de diez". Espera que su ausencia no afecte al equipo y pide a la afición que "nos lleve en volandas, porque estamos matando por llevar al Avilés a lo más alto".

La semana tras la expulsión. “Yo estoy bien, agradecido al club por el recurso que presentaron. Todos sabemos que la expulsión fue una confusión. Estoy dolido, no por mí, si no porque me parece una falta de respeto a todo el club. No es de recibo dejar al entrenado fuera, sin motivo, por dos partidos. Los árbitros vienen condicionados, por episodios de mi pasado, pero este año creo que mi comportamiento ha sido de diez con ellos. No hay ningún árbitro o rival que pueda decir nada. Todos saben que me gusta el juego limpio y noble, pero vienen condicionados, por lo que pasó en Vallecas y en el Sardinero. Ya pagué por ello, me están haciendo daño, tanto a nivel personal como a mi familia. Ha sido una semana complicada, pero no creo que afecte al equipo. Los jugadores están en un momento espectacular, saben que es un partido importante y que deben dar un plus. Confío a muerte en el equipo”.

Kevin Bautista. “Le he visto bien. Ha completado la semana de entrenamientos, tiene opciones de ser titular. Lo valoraremos. Se encuentra mejor de lo que pensábamos, son grandes noticias”.

La ausencia de Josín. “Es una baja importante, es un jugador que lo venía haciendo muy bien. Está siendo muy regular, pero tenemos un buen sustituto. Julio está preparado, lleva tiempo trabajando para esta oportunidad. Tenemos muy buen repuesto, se lo merece.

El Langreo. “Les estoy viendo bien, es el único equipo que, como nosotros, ha estado muy condicionado por las bajas y, a pesar de ello, ha conseguido mantenerse arriba. No es casualidad. Para mí es una de las revelaciones. Son un equipo peligroso, han sabido superar momentos difíciles. A la hora de fichar siempre aciertan y en Ganzábal consiguen muchos puntos”.

Análisis del rival. “Tienen dos delanteros de nivel, de fútbol profesional, como son Pablo Pérez y Guerrero. En bandas tienen talento con Breñé, que ataca bien la profundidad y es un delantero que juega por fuera, y Pablo Álvarez, que cae por dentro y hace mucho daño. A los pivotes, Joselu Guerra y Juan López, les conozco bien, los tuve en el Vetusta. Tienen una buena defensa y un portero, Adrián Torre, que todos los partidos da puntos, como el nuestro”.

La importancia de hacerse con los tres puntos. “Es un partido importante porque queda poca temporada, pero no hay que volverse loco. Hay que respetar el plan de partido, seguir con la disposición que estamos teniendo y estar concentrados. Si ganamos damos un paso importante, hay que centrarse en eso”.

El ambiente del derbi. “Seguro que habrá un buen ambiente, es lo que queremos. Ojalá la gente se anime, cuando vienen el equipo responde. Invito a todo el mundo que venga, el equipo se lo merece. Hemos salido de situaciones muy difíciles, los jugadores quieren llevar al Avilés a lo más alto. Necesitamos que nos lleven en volandas, estamos matando por llevar al club arriba y que el aficionado pueda presumir de su equipo”.