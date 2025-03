Tayré vuelve a poner el contador a cero: la historia de superación "que me ha hecho aprender" a la jugadora del Avilés Femenino

"Esto te hace aprender y valorar lo que realmente importa". Tayré Fernández, central del Avilés, está pasando por una de sus temporadas más duras. Entrenando, en una acción fortuita, se rompió el peroné. Tras pasar por quirófano, tenía un objetivo: volver a los terrenos de juego antes de que acabe la temporada. Ese se vio truncado hace unas semanas, cuando volvió a recaer. "No me lo podía creer", reconoce la corverana. Ahora quiere ir sin prisa. El club blanquiazul, además, ha renovado su contrato a pesar de estar lesionada, algo que le tranquiliza. "Se me saltaron las lágrimas", confiesa la defensora, que ahora aprovecha para centrarse en sus estudios de enfermera.

"Estaba en mi tercera semana de entrenamientos tras la operación. Había ido ya a una convocatoria y todo. Todo pasó en una jugada normal", detalla Tayré, que no se creía que iba a tener que volver a pasar por lo mismo. "En los primeros días me costó asimilarlo, estaba flipando. Con el tiempo me he mentalizado más", explica la jugadora, que destaca el apoyo que ha tenido de sus compañeras durante esos momentos tan complicados.

Una de las claves de esta recaída estuvo en las prisas. La propia Tayré lo explica: "Me dieron para tres meses de recuperación. Quería volver sí o sí antes de que acabase la temporada, me presionaba para ello. Esta vez me lo tomo con más calma, prefiero prevenir para no volver a tener más problemas. La idea es regresar para la próxima pretemporada". La decisión del Avilés de renovar su contrato también ha servido para tranquilizarla. "Es un alivio saber que siguen contando contigo. Al final esto no es un esguince, en tiempo es casi como un cruzado. Cuando me lesioné por primera vez ya me habían ofrecido la renovación y, tras recaer, volvieron a ofrecérmela. Firmé entre lágrimas, les debo mucho", asegura la central.

Uno de los mayores apoyos que ha tenido Tayré ha sido su madre, "que ha sido como mi psicóloga". "Esto te hace aprender y valorar lo que realmente importa. Me ha hecho más fuerte", afirma la blanquiazul, que aún tiene la escayola puesta y se tiene que mover con muletas. Eso sí, no le impide ir a ver los encuentros de sus compañeras. "No me las pierdo ni loca. Están haciendo una temporada increíble, están muy bien y les agradezco la oportunidad de que me esperen para el año que viene", comenta. Ahora, con un verano por delante, Tayré confía en que La Toba vuelva a ver su mejor versión.