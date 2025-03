Así ven en el Langreo el posible aplazamiento del derbi ante el Avilés: "Es una desgracia"

El Avilés-Langreo que debe celebrarse hoy, a las 18.00 horas, está en el aire. El equipo langreano tuvo que pedir el aplazamiento a la Federación Española de Fútbol debido a que 16 de sus jugadores, además de un técnico, se han contagiado de un brote de gastroenteritis, lo que les imposibilita la práctica deportiva. La responsabilidad de aceptar o no la petición del Langreo es del juez de competiciones no profesionales de la Federación Española. La respuesta se debe conocer esta misma mañana.

El presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, lamentaba lo sucedido, que calificó como "una gran desgracia": "Me enteré a mediodía (de ayer), se lo pegaron unos a otros, también me han contado que hay mucha gente en La Felguera que está igual", añadió. Fernández-Miranda se dirigió rápidamente a su rival: "Hablé con el director deportivo del Avilés y con Rozada para comentarles lo que pasaba, es un fastidio gordísimo y ahora no sabemos qué va a pasar". Una de las cosas que hicieron desde el Langreo fue aportar las pruebas médicas que demuestran la situación en la que está la plantilla. "Pedimos los certificados médicos y se los mandamos a la Federación, estamos a la espera, pendientes de cuándo nos van a responder", añade el presidente del equipo de Ganzábal.

Víctor Fernández-Miranda reconoce que esta situación es un problema para los dos equipos. "Poco más puedo decir, que teníamos la ilusión de jugar un partido que había generado mucha expectación, que era la primera vez que teníamos a toda la plantilla a nuestra disposición, es un fastidio, va a ser difícil encontrar fechas, es un contratiempo para los clubes y para la afición, teníamos mucha ilusión por el partido", concluye el mandatario del Langreo. El Avilés está en la lucha por acabar en los puestos de play-off de ascenso que ocupa ahora mismo mientras que el Langreo, en una gran temporada, está intentando entrar entre esos cinco primeros del grupo 2 de Segunda Federación.

Javi Rozada, técnico del Avilés, está sancionado tras su expulsión la pasada jornada en el partido que los blanquiazules disputaron ante el Deportivo Fabril. A pesar del recurso presentado por el club, en el que se expone el error cometido por el colegiado alegando que Rozada se dirigió a uno de sus jugadores y no al colegiado, no se ha revocado su sanción.

El ovetense cree que los colegiados "vienen condicionados por mi pasado" y asegura que "mi comportamiento con ellos ha sido de diez". Y añade: "Todos saben que me gusta el juego limpio y noble, pero vienen condicionados, por lo que pasó en Vallecas y en El Sardinero con el Oviedo. Ya pagué por ello, me están haciendo daño, tanto a nivel personal como a mi familia. Ha sido una semana complicada".

Duelo por la salvación

El Llanera tiene hoy, a las 17.00 horas en su feudo, una cita clave para seguir peleando por su salvación. Al Pepe Quimarán llega el Compostela, conjunto que vive una profunda crisis, con cuatro entrenadores este año. De hacerse con los tres puntos, los de Chuchi Collado darían un puñetazo en la mesa, dejando fuera de combate a los gallegos.