El derbi asturiano entre Avilés y Langreo tendrá que esperar: se aplaza el partido

El encuentro que tendría que disputarse esta tarde entre Avilés y Langreo ha sido aplazado. Así lo ha decidido el juez único de competiciones no oficiales de la Federación Española, que ha aceptado la solicitud del cuadro langreano de mover la fecha del encuentro. Los azulgranas solicitaron el aplazamiento al sufrir un cuadro de gastroenteritis en su plantilla, con dieciséis jugadores del primer equipo afectados más un miembro del cuerpo técnico.

El Avilés, club local, ha lanzado un comunicado en el que garantiza la devolución del precio de las entradas a todas aquellas personas que no puedan acudir al encuentro, para el cual se busca fecha. Ambos equipos deben ponerse de acuerdo para colocar en el calendario el derbi.

El presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, lamentó lo sucedido, que calificó como "una gran desgracia": "Me enteré ayer, se lo pegaron unos a otros, también me han contado que hay mucha gente en La Felguera que está igual", añadió. Fernández-Miranda se dirigió rápidamente a su rival: "Hablé con el director deportivo del Avilés y con Rozada para comentarles lo que pasaba, es un fastidio gordísimo y ahora no sabemos qué va a pasar". Una de las cosas que hicieron desde el Langreo fue aportar las pruebas médicas que demuestran la situación en la que está la plantilla.