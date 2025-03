Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ganar al Morón: "Hay que ser humildes y ambiciosos"

Javi Rodríguez estaba satisfecho a pesar de que su equipo tuvo malos momentos en la victoria ante el Morón. Lo estaba porque se ganó, pero sobre todo porque el equipo terminó siendo el que le gusta al técnico gallego: "Veníamos de ganar al Fuenlabrada, todo parecía que podía ser fácil y a mí esta sensación de que las cosas son fáciles no me gusta; de hecho, cuando no hemos sido el equipo que teníamos que ser, cuando no hemos jugado duro, cuando no hemos jugado intenso, cuando no hemos aguantado los uno contra uno, cuando no hemos reboteado hemos sufrido".

Un montón de cosas que no se hicieron bien y que fueron capaces de corregir: "Está claro que una vez que ya volvimos a lo que es la identidad de este equipo se vio el potencial que tiene; somos un equipo que vivimos de nuestra energía, de nuestras sensaciones defensivas, y eso lo trasladamos al ataque y hoy (por ayer) quisimos hacerlo al revés".

Y es que Javi Rodríguez reconoció que vio "al equipo durante partes del partido incómodo, sobre todo defensivamente". Tanto fue así que a los tres minutos cambió a todo el equipo: "Veía que no habíamos entrado de la manera que teníamos que entrar; a partir de ahí, supimos entender el partido". Para el técnico gallego la de ayer "es una lección de qué equipo queremos ser, de lo que nos gusta". Y es que, añadía: "Hay una diferencia abismal cuando subimos el tono físico y eso se lleva al ataque, defender te da confianza y te sientes más fuerte".

En cuanto a la clasificación, Javi Rodríguez prefiere no mirarla demasiado: "Lo que me preocupa es el siguiente partido, no quiero hacer cuentas, quiero ganar el siguiente, cumplir el objetivo real de este equipo que es salvarse; hay que ser humildes pero a la vez tener ambición y lo único que me interesa es preparar al equipo para un partido muy difícil en Cantabria el domingo".