Nacho Galán analiza el gran año del Círculo Gijón Baloncesto, que hoy puede ser campeón de su grupo de Tercera FEB: "Queremos disfrutar sin perder de vista lo que queda"

¿Cómo está viviendo la temporada el equipo que lidera el grupo A-B de Tercera FEB?

Con mucha ilusión, pero también con responsabilidad. Sabemos que estar arriba es el resultado de mucho trabajo y queremos disfrutarlo sin perder de vista lo que queda por delante. En el vestuario hay un ambiente muy sano, con compromiso y humildad. No hablamos de presión, sino de la motivación que supone ver recompensado el esfuerzo diario de todo el grupo, desde los jugadores hasta los entrenadores ayudantes y colaboradores que están siempre ahí.

¿Es difícil en estos últimos partidos mantener la concentración?

Con la misma receta que nos ha traído hasta aquí: trabajo, humildad y respeto a cada rival. Siempre repetimos que el partido más importante es el siguiente, y eso nos ayuda a no mirar más allá. Además, este grupo humano es muy consciente de lo que representa el club, de nuestra conexión con la ciudad, con la cantera y con la afición.

¿Qué destacaría como la clave del éxito hasta ahora?

La regularidad viene del equilibrio. Contamos con un grupo de jugadores generosos, que comparten el protagonismo y entienden que el objetivo común está por encima de lo individual. También es justo destacar el trabajo del cuerpo técnico, los ayudantes y todos los que hacen posible que el equipo funcione día a día. Esa constancia en el trabajo y el respeto por cada entrenamiento y cada rival son, sin duda, las claves.

¿Qué ha aprendido esta temporada como entrenador?

Que los valores que difundimos no son un complemento, sino el corazón del proyecto. Esta temporada me ha reforzado en la idea de que la competitividad y la deportividad pueden ir de la mano, y que cuando un grupo cree en algo y trabaja unido, los resultados llegan. También he aprendido mucho del entorno del club, de los jugadores jóvenes que nos empujan desde abajo.

¿Qué papel cree que juega y jugará el Círculo en el crecimiento del deporte en la ciudad?

El Círculo puede ser un motor de crecimiento deportivo y social para Gijón. Ya lo está siendo con su trabajo de base, su proyecto formativo y su modelo de club sostenible. Aspiramos a seguir creciendo con responsabilidad, siendo una referencia no solo por los resultados, sino también por nuestra forma de actuar dentro y fuera de la cancha.

¿Qué mensaje mandaría a los aficionados que han estado con ustedes toda la temporada?

Gracias. De corazón. Por estar, por animar, por creer en este equipo desde el primer día. Sentimos que no jugamos solos, que llevamos a mucha gente detrás, y eso nos impulsa en los momentos más complicados. Ojalá podamos celebrar juntos al final del camino la consecución definitiva del campeonato.

