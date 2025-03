Ponce, un campeón al que el deporte de élite le compensa: "Si me meto mucha caña lo noto, por eso intento controlar"

Toni Ponce (Barcelona, 1987) sabe que el deporte de élite no es lo más adecuado para la paraparepsia espástica bilateral que padece, pero también está convencido de que le compensa: "A nivel funcional el deporte me está llevando al límite, me quita, pero a nivel de crecer como persona me ha llenado mucho, estamos marcando una época. Desde 2017 estamos en el top 3 y no nos hemos bajado del podio".

Ponce, que saltará hoy a la piscina del Parque del Oeste con en el equipo de Cataluña en los campeonatos de España de natación adaptada que se van a celebrar este fin de semana en Oviedo, tiene una trayectoria impresionante: dos medallas de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio, otra más de plata en los de París, en los campeonatos del Mundo suma ya cuatro oros, siete platas y cinco bronces y en los Europeos seis oros, cinco platas y ocho bronces.

Todo empezó en 2013, aunque la chispa se encendió viendo los Paralímpicos de Londres, un año antes: "Me sorprendió y me dije ‘esto qué es’", explica nada más aterrizar en Oviedo. Un año después de comenzar a entrenarse y pasados dos años de los Juegos de Londres, Ponce ya competía y poco después estaba en el CAR de San Cugat, donde coincidió con los mismos que había visto por la televisión en los Juegos: "Fue muy chulo y de golpe fui mejorando, en 2014 me quedé cerca de la mínima del Europeo y me plantean entrar becado en San Cugat, digo que sí, claro, y empiezo a entrenar con Jaume Marcé. Gracias a él tengo tantas medallas".

En estos momentos se ejercita en Villafranca del Penedés y su entrenador es Albert Vivas. Lo hace con un gran objetivo: el Mundial de Singapur que se va a celebrar en septiembre, para el que ya tiene la mínima. Su especialidad son los 100 metros braza, aunque también suele competir en 200 estilos y 200 libres. La enfermedad que padece, degenerativa, le afecta en "las piernas y un poco en el tren superior". Sus principales enemigos son el tiempo y también el deporte de élite que ejerce. "Si me meto mucha caña lo noto, por eso intento controlar", dice.

Ponce tiene, además, armas para conocer bien su cuerpo, puesto que además del deporte de élite es fisioterapeuta y tiene su propia empresa, junto a su mujer, para, cuenta, "preparar la otra vida" al margen de la natación. En Oviedo pretende ayudar en todo lo que pueda al equipo de Cataluña, una cita que a él le va a servir también para ir probando su estado de forma de cara a la gran competición del verano. El Nacional se celebra en Asturias, un lugar que en opinión de Ponce "hace mucho con muy pocos recursos".

La competición en las piscinas del Parque del Oeste comienza hoy, muy temprano, en una doble sesión muy intensa, y acaba mañana en una única sesión matinal.

