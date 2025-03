Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Siero, disparado hacia el ascenso

El Siero, líder de Primera Asturfútbol, ganó en el duelo más importante de la jornada al segundo clasificado, el Gijón Industrial. Con esta victoria, el equipo de El Bayu se coloca con una renta de once puntos sobre el segundo y de doce sobre el cuarto, que sería en un principio el primer equipo que no ascendería (podría haber algún ascenso más si no baja ningún equipo de Segunda Federación a Tercera).

En esa zona alta, al margen del Siero, está todo muy apretado. El Industrial es ahora tercero, empatado a puntos con el segundo, que es el Sporting C, que ganó en el campo del Muros. A un punto de estos dos equipos está el Llanes, que se impuso en casa en un disputado encuentro ante el Luarca. A un punto del Llanes está el Astur, que empató con el Navarro, equipo que ocupa la sexta plaza, a dos puntos del Astur. Son esos seis equipos los que, salvo sorpresa, se van a jugar las plazas de ascenso, que son con seguridad tres, pero que pueden llegar a ser cuatro o incluso cinco, dependiendo de lo que suceda en Tercera y en Segunda Federación.

Por abajo, la victoria más importante fue la del Andés, que ganó en el campo del Turón y se coloca a un solo punto de la salvación que en estos momentos marca el Muros, que perdió en su campo ante el Sporting C.