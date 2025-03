Tasy, una estrella que brilla desde muy joven: los mejores de la natación adaptada, en Oviedo

Las dudas sobre el lugar en el que reside Anastasiya Dmytriv, "Tasy", se disipan nada más pronunciar la primera frase. Esta nadadora, que logró tres medallas, una de oro, en los Juegos Paralímpicos de París con tan solo 16 años, reside en La Puebla de Vícar, en Almería, y tiene un acento andaluz inconfundible. El nombre le viene de su familia y de su otra patria, Ucrania, en la que nació y de la son sus padres.

Tasy, con la Reina Letizia, en los Juegos Paralímpicos de París / Efe

Tasy vino al mundo sin el antebrazo derecho, comenzó a nadar con 4 años y empezó a competir en natación adaptada con tan solo 10 años. Una precocidad que la ha convertido en una de las campeonas más jóvenes en el panorama del deporte paralímpico. En París logró el oro en los 100 metros braza, y dos bronces, uno en 200 estilos y otros en el 4x100 estilos con la selección española. Además, ha sido campeona de Europa y dos veces campeona del Mundo. "Lo ha conseguido todo", explica su entrenadora, Patricia Prieto.

La almeriense comenzó ayer a competir en Oviedo en los campeonatos de España por comunidades autónomas de natación adaptada que se están celebrando en las piscinas del Parque del Oeste de la capital del Principado. A pesar de ser de Andalucía, compite por Madrid debido a que pertenece al club de Pozuelo. "Estoy en periodo de carga porque mi objetivo es el Mundial de Singapur en septiembre", explica la nadadora sobre su estado de forma actual. Si bien, va "a por todas" con sus compañeros.

Tasy ha comenzado este año primero de Bachillerato y es capaz de compatibilizarlo bien con una carga de entrenamientos muy fuerte. "Lo saco adelante, esto año cuesta un poco más porque es ya primero de Bachillerato, pero lo voy llevando. A la piscina voy de lunes a sábado y me entreno tres horas. Luego tengo como una hora y media de distancia entre la ida y la vuelta la piscina", explica sobre su rutina de entrenamientos.

Su precocidad en el mundo del deporte paralímpico, que suele ser muy longevo, la obliga a pensar a corto plazo y no tanto en lo que puede llegar a acumular en cuanto a medallas y títulos. "Voy año por año, sí espero poder estar en mis mejores condiciones, pero si un año no sale no pasa nada, hay que seguir intentándolo", dice la andaluza.

Una de las cosas que le ha dado la competición la aplica luego en los estudios: "Noto que en los exámenes me pongo menos nerviosa, un examen se podría parecer a una competición y ya tengo más experiencia". Todo gracias a que sus padres la apuntaron cuando era pequeña a natación y a que ella decidió elegir esta disciplina deportiva por encima de la otra que practicaba, la gimnasia rítmica.

Una de las personas que la ha influido es Teresa Perales, la Premio Princesa de Asturias de los Deportes, a la que considera "un referente" y con la que además simpatiza en lo personal: "Como persona me cae muy bien". No es la primera vez que Tasy compite en Oviedo, una ciudad en la que se encuentra muy cómoda: "Había venido cuando era más chica, el ambiente es muy chulo. Me gusta mucho la piscina. Es una ciudad en la que hacen muchas cosas".

Dos récords de España, y Asturias, en sexta plaza

Dos récords de España marcaron la jornada de ayer en el Nacional de Oviedo, mientras que Asturias logró un meritorio sexto puesto en ambas sesiones. Esta tarde se disputará la última jornada, con el podio provisional encabezado por Cataluña, seguida de la Comunidad Valenciana y Madrid.

Los nadadores asturianos han demostrado su esfuerzo y evolución, mejorando sus tiempos en cada prueba y estableciendo nuevas marcas personales. Esto es reflejo del trabajo constante que han realizado a lo largo de la temporada. Aunque el equipo atraviesa un cambio generacional, los resultados confirman que el camino es el correcto y que hay una base sólida para el futuro.

Mención especial para Paula Sánchez, quien brilló con una actuación destacada, y para Byron Álvarez, que ha regresado a la competición tras un largo periodo de inactividad. Además, el resto del equipo también logró grandes registros, consolidando a Asturias como una región competitiva en el panorama nacional.

