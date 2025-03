Emoción y espectáculo en el Campeonato de Asturias de Surf

La playa de Ribadesella fue el escenario perfecto para el Campeonato de Asturias de Surf, donde deportistas de todas las categorías demostraron su talento en un día de olas espectaculares y clima inmejorable. La emoción estuvo presente en cada manga, con jóvenes promesas y surfistas experimentados disfrutando de la competición. En la categoría Open, Kenia López y Alfonso Suárez se alzaron con la victoria, mientras que en Máster, Miren Josebe y Fernando Ferrao dominaron sus respectivas categorías. También destacaron figuras como Nel Raposo, quien brilló en Sub 12 y Sub 14, y Martina Escobar, campeona en Sub 18 femenino. El evento consolidó, una vez más, el gran nivel del surf asturiano.