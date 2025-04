El expresidente de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico, acusado de apropiación indebida: "Defenderé mi total y absoluta inocencia ante el Tribunal Supremo"

Miguel Francés, expresidente de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico y presidente de la junta gestora de la Federación Española, entidad que está ahora en pleno proceso electoral, recurrirá mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo la sentencia que le condena a dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos en Federaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ratificó en una sentencia del 27 de marzo de 2025 la que dictó la Audiencia Provincial de Oviedo el 24 de octubre de 2024.

Según el TSJA, "el acusado dispuso de los fondos de la Federación Asturiana que administraba y al no quedar en modo alguno acreditado su aplicación a fines de la entidad, quedando por el contrario desvirtuados los fines sugeridos, las reglas de la sana crítica solo permiten deducir que se apropió de los mismos, distracción que conlleva un directo perjuicio patrimonial para los fondos federativos, no siendo equiparable la renuncia a la acción civil por la entidad perjudicada a ausencia de acción por inexistencia de perjuicio".

Miguel Francés, por su parte, manifiesta su absoluta disconformidad con esta resolución y llegará hasta el final: "No comparto el contenido, fundamentos y resultado de la sentencia notificada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que confirma un fallo condenatorio anterior de la Audiencia Provincial de Oviedo, dado que sigo defendiendo mi total y absoluta inocencia". Por esta razón, el expresidente de la Asturiana anuncia lo siguiente: "He ordenado a mis representantes legales la inmediata interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra dicha sentencia".

Lo hace, según explica, por el total convencimiento que tiene de su inocencia: "Puedo afirmar que jamás me he apropiado de dinero alguno de las federaciones que hasta la fecha he presidido, por lo que defenderé mi inocencia hasta el final". Además, mientras se resuelva el recurso de casación presentado ante el Supremo, pide que respete su presunción de inocencia: "Rechazo los juicios paralelos y anticipados que pudieran producirse por colectivos o particulares ante, repito, una sentencia que no es firme".

Además, reivindica su gestión al frente de la Federación Asturiana: "Quiero recordar, en este preciso momento, que accedí a la Presidencia de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias cuando esta se encontraba en quiebra y al borde de su disolución, y la abandoné en una situación de viabilidad financiera óptima, dejando en caja un elevado superávit que todos los federados del Principado conocen".

También reivindica su diligencia al frente de la Federación Española: "Tuve que hacerme cargo de una deuda heredada de la anterior Directiva de 2,7 millones de euros cuando fui elegido presidente de la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) en 2017, y gestionar un complejo concurso de acreedores. Fue la única vía para evitar la desaparición de la RFEDETO. Esa deuda quedó amortizada el pasado mes de noviembre, por lo tanto reducida a cero, y el concurso de acreedores fue superado con éxito, lo que garantiza a la RFEDETO un futuro de solidez económica y fiabilidad financiera".