Uno de los pocos jugadores que continúa en el Avilés respecto a la pasada temporada, ante su gran oportunidad

Tras superar el malestar por el aplazamiento del derbi ante el Langreo, el Avilés ya mira a la cita que tiene por delante. Este domingo les espera otro derbi, esta vez comarcal, ante el Marino. Uno de los jugadores que más ganas tiene de que llegue el duelo es Julio Rodríguez. El mierense apuntaba a ser la gran novedad ante los langreanos, ya que Josín Martínez debía cumplir ciclo de amonestaciones, pero ahora deberá esperar una semana más para vestirse de corto. Tras no llegar a los diez minutos en esa segunda vuelta, el mierense está ante su gran oportunidad.

No está siendo un año fácil para Julio. El central es el único miembro de la defensa del Avilés que continúa respecto a la temporada pasada. A pesar de la revolución que planteó atrás Miguel Linares, director deportivo, con ocho fichajes, la duración del contrato del mierense fue clave para que pudiese seguir en la disciplina blanquiazul. Desde comienzo de temporada parecía claro que su papel iba a ser residual, algo que se confirmó con el paso de los meses. Solo la plaga de lesiones que vivió el Avilés permitió que tuviese minutos, sumando tan solo cuatro titularidades en lo que va de campaña. Babin es inamovible y su acompañante varió entre Luis Martínez y Josín. No hay hueco para Julio.

Aunque su participación no está siendo la esperada, nadie puede negar que el mierense no lo esté dando todo en los entrenamientos para tratar de hacerse con un puesto. El propio Javi Rozada lo destacó en rueda de prensa: "Julio está preparado, lleva tiempo trabajando para esta oportunidad. Tenemos muy buen repuesto, se lo merece". Lo cierto es que, respecto a la pasada campaña, se ve al central más fino, con más velocidad a la hora de correr y con mayor contundencia a la hora de defenderse en el balón parado. El propio jugador confesó en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que estaba haciendo trabajo extra para reencontrar su mejor versión. "Fundamentalmente es trabajo de gimnasio y de fuerza. Los fines de semana en los que no participo y no hago kilómetros, trabajas extra. También en los días de descanso le pido tarea al preparador físico. Es un sacrificio extra que tienes que hacer, porque si te limitas a hacer solo lo que hace el equipo es complicado hacerse con un hueco", comentó tras su primera titularidad, casualmente en la ida ante el Marino de Luanco.

Ahora el asturiano está ante su gran oportunidad. Miramar es un campo ideal para sus cualidades, donde podrá hacer valor su capacidad en el juego aéreo y sus buenos desplazamientos largos. La tarea de sustituir a Josín, el engranaje blanquiazul para la salida de balón, es complicado, pero desde el cuerpo técnico blanquiazul le ven preparado para ello. Julio todavía está a tiempo de reclamar una plaza para ser indiscutible en el posible ascenso a Primera Federación.