El TSJA ratifica la condena a dos años de cárcel e inhabilitación para ostentar cargos federativos al presidente de la Federación Española de Tiro Olímpico

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en una sentencia del 27 de marzo de 2025, ratifica la que dictó la Audiencia Provincial de Oviedo el 24 de octubre de 2024, en la que se condenaba al expresidente de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias y actual presidente de la Federación Española de Tiro Olímpico Miguel Frances a dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos en Federaciones.

El TSJA insiste en que "la versión del ahora condenado no se sostiene y resulta proco creíble", añadiendo que "el acusado dispuso de los fondos de la Federación Asturiana que administraba y al no quedar en modo alguno acreditado su aplicación a fines de la entidad, quedando por el contrario desvirtuados los fines sugeridos, las reglas de la sana crítica solo permiten deducir que se apropió de los mismos, distracción que conlleva un directo perjuicio patrimonial para los fondos federativos, no siendo equiparable la renuncia a la acción civil por la entidad perjudicada a ausencia de acción por inexistencia de perjuicio".

Por todo ello, el TSJA resuelve desestimar "íntegramente el recurso de apelación interpuesto" por los representantes legales del gijonés. Miguel Francés conoce esta sentencia en pleno proceso de reelección a presidente de la Federación Española.