El único equipo de fútbol español que no ha ganado en lo que va de temporada es asturiano y ya está descendido

El TSK Roces jugará la próxima temporada en Primera Asturfútbol. Al equipo gijonés, que en las 28 jornadas que se han disputado esta temporada en Tercera Federación aún no ha conseguido ganar un partido, ya no le quedan puntos suficientes como para remontar y salir de la zona de descenso. A falta de seis jornadas, es decir, cuando quedan dieciocho puntos en juego, el cuarto por la cola, el Condal, le saca diecinueve. Al bajar tres equipos, el Roces ya no tiene ninguna opción matemática de evitar el descenso. El objetivo ahora para el cuadro gijonés es no acabar la temporada sin una victoria, un récord negativo que el equipo que entrena Efrén Díaz tratará de evitar por todos los medios. Entrenador y plantilla han declinado realizar declaraciones después de que se haya consumado el descenso y aseguran estar centrados en acabar la temporada de la mejor manera posible y habiendo saboreado al menos por una vez un triunfo.

El Roces es el único equipo de todas las categorías nacionales en España que aún no ha ganado su primer partido esta temporada. Solo seis puntos logrados gracias a seis empates. Curiosamente, cuatro de ellos han sido a domicilio en los campos de Avilés Stadium (1-1), Urraca (0-0), Condal (2-2) y Ceares (0-0). En su campo, Covadonga, solo ha sumado dos puntos: ante San Martín (1-1) y Lenense (1-1). El equipo gijonés es también el equipo más goleado, con 58 tantos recibidos, y el menos goleador, con solo 13 dianas.

Al Roces le quedan seis oportunidades para no acabar con su casillero de victorias en blanco. La primera la tendrá el domingo en su campo ante el Titánico, equipo que ocupa la decimotercera posición y tiene ya muy encarrilada la salvación. El siguiente partido se prevé más complicado, puesto que el Roces se tendrá que desplazar al campo del Vetusta, líder de la categoría, que además tiene muchas opciones de poder asegurarse matemáticamente el ascenso a Segunda Federación esa jornada en El Requexón.

El tercero de esos seis partidos que le restan al Roces para sumar su primera victoria es el que le mide al Lealtad, de nuevo en Covadonga. El equipo de Villaviciosa se está jugando meterse en la promoción de ascenso. A continuación, en la antepenúltima jornada, el equipo de Efrén Díaz vuelve a jugar en casa, en este caso recibiendo al Urraca, penúltimo clasificado, también en zona de descenso. El último desplazamiento de la temporada para el TSK Roces será al campo del Praviano y se despedirán en casa ante el Mosconia.

