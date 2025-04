La historia de superación de César García: tres años con lesiones, se rompe el tendón de Aquiles, pero se niega a rendirse

Apuntaba a ser una de las notas diferenciales del derbi comarcal entre Marino y Avilés. Pero, una vez más, una lesión ha vuelto a interponerse en su camino. "Tengo que tirar para adelante y ser fuerte, que nadie me quite la sonrisa", comenta César García, futbolista avilesino enrolado en las filas gozoniegas. El pasado viernes sufrió la rotura del tendón Aquiles, que le obliga a pasar por el quirófano. El tiempo de baja es de seis meses, siendo positivos. A pesar de ello, y a pesar de todo lo que ha pasado durante los últimos tres años, el extremo no pierde la sonrisa. "Se me ha quedado un mensaje grabado: o te hundes o le echas dos cojones y tiras para arriba. Eso es lo que quiero hacer", afirma el ex del Sporting, que el domingo estará en Miramar apoyando a sus compañeros.

Esta nueva lesión llegó en el campo de entrenamiento de la forma más inesperada. Tras recuperarse de una rotura en el isquiotibial, llevaba dos semanas buenas de entrenamiento. La idea era que pudiese viajar con el equipo en la visita del Marino al Guijuelo. Pero el viernes se truncaron los planes. "Fue haciendo fútbol tenis. No hice ni un gran esfuerzo ni nada, pero al arrancar sentí como un golpe en el talón. De primeras pensaba que Manel, que lo tenía detrás, me había dado un balonazo por la espalda. Luego noté que me fallaba el pie. En ese momento me di cuenta que algo iba mal", detalla. Los días posteriores fueron "muy dolorosos". "Era como si esa parte del cuerpo no fuese mía", añade. Hoy irá al médico para, posteriormente, pasar por quirófano.

La carrera de César está marcada por las lesiones. "Parece que estoy en un bucle", lamenta. Desde su salida de Mareo nada está siendo sencillo. "Lo he pasado muy mal. Parece que Dios ha dicho que mi futuro no es el fútbol. Hay veces que estoy en la cama y pienso en que hubiese sido de mi si no hubiese tenido tantos problemas", confiesa el avilesino, que comenta que todo lo que ha vivido le ha servido "para darme cuenta que la vida no es solo fútbol".

Lo que descarta, por el momento, es la retirada. "Se me ha pasado por la cabeza, no te voy a mentir. Llevo tres años que a nivel mental han sido muy duros, muchas veces te planteas si todo vale la pena. Creo que, a mi edad, todavía tengo mucho que demostrar", asegura el extremo, que agradece estar en un club como el Marino, donde se siente "muy tranquilo y seguro". "Tengo mucha suerte de estar ahí, en otro sitio me hubiesen dado la patada. En Miramar siento el respaldo del club, me siento querido", declara el futbolista, que reconoce que en verano tuvo ofertas para salir, "pero lo bien que me siento en el Marino no se paga con dinero".

Además de al fútbol, César está preparando las oposiciones de Adif, su objetivo principal a partir de ahora. "El fútbol no te asegura nada y jugar en el Marino me permite poder estudiar. Por eso no creo que me vaya a mover de Luanco", señala. Ahora le tocará apoyar a sus compañeros desde la grada, donde tendrá que vivir el derbi comarcal de forma diferente. "Tenemos la espinita de ganar al Avilés. En los últimos tres partidos de liga creo que hemos sido superiores y, a pesar de ello, solo conseguimos dos empates y una derrota. Ahora no tenemos presión", subraya el avilesino que, eso sí, desea que el Avilés consiga el objetivo del ascenso. "Nos llevamos bien con todo el mundo. Desde el club queremos que todos se salven y, en el caso del Avilés, que vaya para arriba", apunta. Eso sí, espera que los tres puntos del domingo que se queden en Miramar. Él, mientras tanto, seguirá con su sonrisa a pesar de las lesiones.

Suscríbete para seguir leyendo