Este futbolista ha jugado el 100% de los minutos esta temporada

Jugar todos los partidos de una temporada no es algo habitual en el fútbol, pero Santi Ramos, lateral izquierdo del Astur CF, lo ha conseguido hasta la fecha lo que va de temporada. Su regularidad en el once titular tiene una explicación: la lesión de su compañero Adrián Fuentes, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado la temporada pasada. Hasta su recuperación total, Santiago ha asumido la responsabilidad en la banda izquierda sin perderse un solo minuto de competición en la Primera Asturfútbol.

Santi Ramos, en la eliminatoria de la previa de Copa ante el Promesas. | NAZA VISUALS

"Cuando llegué en verano, en esa posición solo estábamos Adrián, que renovó pese a su lesión, y yo. Hasta que él no se recupere al cien por cien, me ha tocado jugarlo todo", explica el futbolista, que recaló en el Astur CF esta temporada procedente del Colunga de Tercera Federación. Su llegada al equipo ovetense fue fruto de la llamada del entrenador, Pablo, quien le planteó un proyecto atractivo. "Me gustó lo que me dijo y acepté venir", asegura el jugador.

Para Santi, el desgaste físico de jugar cada partido queda en un segundo plano ante la satisfacción de sumar minutos: "Yo lo que quiero es jugar, así que estoy encantado". Sobre la posibilidad de que otro compañero pueda sustituirle, admite que "por poder, sí", pero que "un relevo natural en la posición de lateral izquierdo no hay".

En cuanto a la situación del equipo en la clasificación, el Astur CF ocupa la quinta plaza de Primera Asturfútbol, con un punto menos que el Llanes y dos menos que el Gijón Industrial y el Sporting C, metidos en zona de ascenso. "Llevábamos nueve victorias seguidas hasta que empatamos contra el Comercial", detalla el defensor. Un empate a ceros al que siguió otra igualada sin tantos ante el Navarro que frenó algo la progresión meteórica del equipo. Con la temporada encarando su tramo final, el objetivo del vestuario es claro: "Desde el primer día buscamos el ascenso y ahora mismo ese sigue siendo nuestro propósito".

A nivel personal, Santi Ramos se encuentra muy cómodo en su nuevo equipo. "Desde el primer día, la gente del club me ha tratado muy bien y estoy muy a gusto", confiesa. Con la lucha por el ascenso al rojo vivo, el lateral espera seguir contando con la confianza del entrenador y contribuir al éxito del Astur CF esta temporada.

