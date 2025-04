Javi Rozada le pone deberes a su Avilés antes del derbi comarcal ante el Marino: "Es algo que llevamos mucho sin hacer"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, le puso deberes a sus jugadores antes de visitar Miramar para enfrentarse, este domingo, al Marino de Luanco. El ovetense recordó que si equipo lleva varias jornadas sin conocer la victoria fuera de casa, algo que quieren solucionar en un nuevo derbi comarcal, "un partido de los que presta jugar".

La semana de trabajo tras no jugar el finde pasado. “Ha ido todo bien. Tenemos a los 22 jugadores disponibles, es un lujo tener a todos disponibles y sin molestias. Estamos contentos”.

Julio, titular ante el Marino. “Lleva estando bien toda la temporada, pero tenemos dos centrales que lo están haciendo de manera espectacular. Él sabe que su momento iba a llegar. Es un buen central, se ha preparado y ahora el domingo tiene su oportunidad”.

Sus cuatro pivotes, sin lesiones. “No se que vamos a hacer, podemos jugar con dos o con tres. Los cuatro van a ser importantes, tendrán su protagonismo en esta recta final de temporada. Tenemos por delante una semana con tres partidos y tendremos que adaptarnos a cada partido. En cada duelo escogeré a los que considere mejores para ese partido. Hay que cuidarlos, llevábamos mucho tiempo esperando por ellos”.

La gestión de plantilla con todos los jugadores disponibles. “Prefiero tener toda la plantilla disponible a tener bajas. Es lo más sencillo para mí, el nivel de los entrenamientos sube y, con ello, el nivel del jugador, porque está más exigido. El fin de semana hay que tomar decisiones posibles, sufro por los que se quedan fuera. Va a ser duro, pero prefiero eso que tener menos jugadores. Ahora, los que son titulares, saben que es un lujo jugar, porque hay gente en el banquillo muy preparada”.

El derbi comarcal ante el Marino. “Es un partido duro e igualado. Van a ser determinantes algunos aspectos del juego, como los saques de banda o los córners, que en otros sitios no son tan importantes. Miramar es un campo peculiar. Ellos son fuertes ahí, pero es un buen momento para que ganemos fuera de casa, que llevamos mucho sin hacerlo”.

El Marino. “Han competido de tú a tú todos los partidos salvo el del Laredo, que fue justo después del parón de Navidad. Son el único equipo que ha conseguido ganar a Pontevedra y Numancia. Espero un rival muy fuerte, somos conscientes que tenemos que hacer un partidazo para ganar”

Los luanquines, con varios exjugadores del Avilés. “Espero que jueguen el derbi como un partido más. Con Isma Cerro y Pedro Orfila estuve diez días fenomenales. Ambos llevan una temporada espectacular, me alegra mucho. Cerro el año pasado lo pasó mal, se merece que todo le vaya bien. A Morcillo lo seguí el año del casi ascenso, hizo una temporada espectacular. Son tres grandes jugadores, estoy muy agradecido a los dos que conozco”.

Su sanción para Miramar. “Estaré fuera, la coordinación con el banquillo será por teléfono. Tengo un cuerpo técnico bueno, que sabe de sobra el plan de partido y que lo va a hacer bien”.

La motivación de romper la imbatibilidad del Avilés. “Puede que nos tengan ganas, pero saltas al campo y el jugador se olvida un poco de eso y lo único que quiere es hacerlo bien y ganar. Va a ser un partido de los que presta jugar, eso es un aliciente. Respetamos mucho al Marino, están muy bien dirigidos”.

Las cuentas para entrar en play-off. “No miro la clasificación, solo miro los enfrentamientos que tenemos. Es verdad que me sé el calendario de las últimas cinco jornadas, pero no se ni en que cifras estará la salvación ni los puntos que tenemos que hacer para entrar en play-off. Tenemos la responsabilidad de ganar fuera de casa ya, ir semana a semana. No pienso en nada más”.