Ciclistas sin rostro y la alegría de la Vuelta a Asturias

Han sido muchos años los que he vivido y trabajado como periodista deportivo pegado a ciclistas (prensa, radio y televisión) de todos los países, pero sobre todo junto a grandes estrellas españolas como Perico, Arroyo, Olano, Indurain, Alejandro Valverde, José María Jiménez, Freire, Valverde, Contador… o mujeres como Joane Somarriba, Dori Ruano o Eneritz Iturriaga… Fueron años hermosos para los periodistas y para los deportistas.

Hoy tenemos un problema que considero grave. Un periodista, que muy bien podía ser José María García, me preguntó hace unas semanas si sabía que «a los ciclistas ya no los conoce nadie. Si coges a cincuenta grandes ciclistas actuales y los pones a todos juntos a pasear por la Gran Vía de Madrid no los saluda nadie, no los conocen. No saben quiénes son ni qué cara tienen».

Partiendo de esta base, todos sabemos que entre los maillots plagados de colorines, los cascos y las grandes gafas que no se quitan ni cuando son entrevistados por los periodistas de televisión una vez finalizada la etapa, aunque hayan pasado quince minutos, no hay forma de diferenciarlos. Solo viven para la publicidad y, por lo que se ve, los ojos, los labios, el pelo y la nariz no interesan lo más mínimo. Son muchos los que no entienden esta nueva imagen del ciclismo mundial, pero es lo que toca.

Los que pagan las consecuencias son los que en sus canales de televisión tienen que relatar quién se escapa, quién se cae, quiénes están en el sprint y quién es uno y quién es otro. Javier Ares, un gran ejemplo de profesional, reconocía que «ya tienes que mirar hasta la manga derecha y la izquierda del maillot para saber de qué equipo son. Incluso controlar la estatura de todos los que compiten, su forma de pedalear, también hasta si su culo es grande, mediano o pequeño y sus piernas fuertes o delgadas. Llevo seis años en Eurosport y hago doscientas carreras al año. No paro de ver ciclismo día y noche y de esa forma logro asimilar detalles para poder contarle a los espectadores quién se escapa o va a ganar. Es otro mundo».

También me contaron que las grandes gafas tapan por completo el rostro de las actuales estrellas que hoy son unos desconocidos. Igual alguien se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en el ciclismo profesional y recuerda que antes era el deporte rey y cada escuadra lucía hermosos maillots de distinto color para que se les diferenciara perfectamente en la carrera y en la televisión.

Estaría bien que este mes de abril, que Asturias tendrá el honor de recibir a las grandes estrellas en la Vuelta a Asturias, los que compitan, tanto antes de salir como tras llegar, se olviden todos del casco, de las gafas, y se dejen ver por los miles de aficionados que del 24 al 27 de este mes llenarán las zonas de salida y las de llegada en Oviedo (2), Llanes, Benia de Onís, Pola de Lena, Castropol, Vegadeo y Navia. Incluso que firmen autógrafos.

Los aficionados adoran el ciclismo y estarán en la Vuelta a Asturias para disfrutar de este Centenario, que dirigirá bien como sabe Cristina Álvarez, hija del que fuera mi gran amigo, maestro y organizador Mendo, y que se encontrarán también con el allerano Víctor Cordero, que puso en marcha el gran equipo Zor, junto a Javier Mínguez y López Cerrón, que convirtió desde la dirección deportiva de Unipublic en muy grande a la Vuelta Ciclista España, junto a los Hermanos Franco y a Javier Guillen, y que en esta ocasión recibirá la insignia de oro de la Vuelta Ciclista a Asturias. Todo muy justo.

