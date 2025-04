El Langreo, recuperado pero "cinco días de parón a estas alturas de la competición no nos viene bien", asegura su entrenador

La Segunda RFEF entra en su tramo decisivo y cada punto se vuelve vital en la lucha por los diferentes objetivos. El Langreo, séptimo en la clasificación, se enfrenta mañana al Coruxo en el Nuevo Ganzábal (17.00) tras una semana atípica debido al aplazamiento de su encuentro frente al Avilés por un brote de enfermedad en la plantilla. Por su parte, el Llanera, que intenta salir de la zona caliente tras una gran recuperación, visita al líder Pontevedra en un reto mayúsculo.

Pablo Acebal, entrenador del Langreo, se mostró molesto ante las dudas que surgieron tras la suspensión del partido ante el Avilés. "Yo no tengo que tratar de convencer a nadie de nada, ya solo el hecho de que se dude habla bastante mal de la gente", declaró tajante. Aseguró que el equipo no ha sacado ningún beneficio de la situación: "Es una faena no haber competido. Hemos estado tres o cuatro días sin entrenar, cinco días de parón a estas alturas de la competición no nos viene bien".

Ahora, con la vista puesta en el duelo ante el Coruxo, Acebal señaló que "parece que entrenamos con cierta normalidad" y destacó la importancia del choque: "La gente está concienciada de lo que nos jugamos el domingo (por mañana). En esta categoría todo el mundo se juega algo. Son jornadas para que los futbolistas asuman esa responsabilidad" y afirmó que "dosis de relajación, ninguna, y si la hubiera ya me encargaría yo de dar el toque pertinente". En cuanto a su rival, valoró que "el Coruxo tiene futbolistas experimentados y es un equipo que debería estar más arriba por plantilla".

Sobre la relación con otros técnicos asturianos, Acebal comentó: "Los entrenadores asturianos tenemos buena relación entre nosotros, y si ayudamos con nuestra victoria al Llanera -que está a dos puntos del Coruxo-, bienvenido sea, pero cada uno tiene sus guerras".

Mientras el Langreo pelea por mantenerse en la zona cómoda de la tabla, el Llanera afronta una de sus pruebas más difíciles del curso. El equipo de Chuchi Collado visita a un Pontevedra que lidera la clasificación y que se encuentra muy cerca de conseguir el ascenso de categoría. "Estamos en una segunda vuelta bastante buena. En este tramo final tenemos que apretar mucho. El partido de este fin de semana es uno de los más complicados que tenemos", valoró Collado. El técnico asturiano reconoce el potencial del rival: "El Pontevedra va líder y es el partido más difícil. Llevan una racha muy buena, pero vamos a intentar jugar nuestras bazas".

Una de las noticias recientes en la categoría ha sido la grave lesión de Pelayo Suárez, jugador asturiano del Pontevedra, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la última jornada. Collado lamentó su baja: "Es una pena que se haya lesionado, tiene un gran potencial. Esto tampoco supone una ventaja para nosotros y es una lástima. Aun así, ellos tienen plantilla suficiente para afrontar el partido".

Pese a la dificultad del reto, el entrenador del Llanera confía en sus jugadores: "Los veo con ánimos y motivados. El Pontevedra, además de ir líder, juega bien y está a un paso de cambiar de categoría. Nosotros, con humildad y con el buen hacer que estamos teniendo esta segunda vuelta, intentaremos sacar adelante el partido".

En definitiva, dos partidos clave para los equipos asturianos en una jornada que puede marcar el futuro de ambos en la competición.