Así fue la jornada en el grupo asturiano de Tercera Federación: un ascenso que está hecho y dos equipos ya en promoción

Avilés Stadium, 0-Caudal, 0 Avilés Stadium, 0-Caudal, 0 Avilés Stadium: Chechu Grana (2), Chechu Fernández (1), Nelson Cáceres (2), Óscar Arruñada (2), Bryan (2), Omar Barro (1), Pablo Menéndez (2), Marcos Noya (2), Óscar Martínez (2), Borja López (2) y Pablo Bango (2). Cambios: Josín Remuñán (2) por Óscar Arruñada, min. 56. Nahuel (2) por Omar Barro, min. 67. Jandro (1) por Óscar Martínez, min. 67. Barra (1) por Chechu Fernández, min. 76. Caudal: Jara (1), Álex Menéndez (2), Albuquerque (2), Isaac Sánchez (1), Monte (1), Sergio Ríos (1), Dani González (1), Nico Arce (2), Borja Rodríguez (2), Agus Porto (2), Boza (1). Cambios: Mario (2) por Dani González, min. 60. Claudio Medina (1) por Monte, min. 74. Fran (1) por Sergio Ríos, min. 74. Martín Pérez (1) por Isaac Sánchez, min. 74. Manu Casariego (2) por Nico Arce, min. 80. Árbitro: Pérez Albuerne (Nalón). Expulsó al local Bryan en el minuto 88 por doble amarilla. Amonestó a Sergio Ríos, Boza y Manu Casariego, del Caudal. Muro de Zaro: 200 espectadores.

El Caudal no pasa del empate, pero luchará por el ascenso

El equipo de Mieres saca un punto en un igualado encuentro en el campo del Avilés Stadium y se asegura matemáticamente la disputa de la promoción

José Ignacio, Avilés

Partido espeso en Muro de Zaro, con una primera mitad sin apenas ocasiones y mucho respeto entre ambos conjuntos. Apenas una llegada por equipo en los primeros 45 minutos, reflejó la igualdad sobre el césped. En la segunda mitad, el Stadium dio un paso al frente y generó más peligro. La ocasión más clara fue para Noya, que remató alto desde dentro del área.

El encuentro se fue tensando con el paso de los minutos. Arruñada tuvo que retirarse por un golpe en la costilla y Bryan vio la roja en el tramo final por una doble amonestación, en una acción muy protestada por la grada local. El Caudal también lo intentó haciendo varios cambios ofensivos, pero no encontró la forma de romper el empate.

A pesar del empate, que le cuesta el segundo puesto en favor del Covadonga, este punto sirve al Caudal para asegurarse de forma matemática su presencia en la promoción de ascenso a Segunda Federación.

Urraca, 0-Colunga, 0 Urraca: Mathe (2), Traoré (2), Nico (2), Iyán (2), Gonzalo (1), Flores (2), Pelayo (2), Chery (2), Simón (1), Noé (1), Rubio (2). Cambios: Arturo (2) por Simón, min 45. Raúl (1) por Chery, min. 60. Cristofer (1) por Rubio, min. 75. Álvaro (1) por Noé, min. 75 Colunga: Raúl (3), Mauro (2), Mateo (2), Kelvin (1), Keko Roza (2), Naya (1), Rober (2), Corbo (2), Rodri (2), Ferrari (1), Meana (1). Cambios: Moreno (1) por Meana, min. 46. Álvaro (1) por Ferrari, min. 65. Abel (1) por Naya, min. 82. Barcia (1) por Rober, min. 82. Arbitro: González Bello. Amonestó con una amarilla al visitante Kelvin La Corredoria: 200 espectadores.

El Urraca lo intenta sin premio ante un sólido Colunga

Javier Rodríguez, Posada de Llanes

El Urraca salió decidido a por los tres puntos, presionando alto desde el inicio y generando varias ocasiones claras, pero se topó con un Colunga bien armado en defensa y muy intenso en los contragolpes. Los de casa no lograron encontrar el camino al gol, pese a insistir durante los 90 minutos. La ocasión más clara llegó tras un saque de esquina que Nico remató de cabeza a bocajarro, obligando a Raúl a una gran intervención bajo palos.

Covadonga, 1-Ceares, 0 Covadonga: Buru (2); David Ruiz (2), Trabanco (2), Aitor Elena (2), Madrigal (2); Secades (2), Mario López (2), Borja Alonso (3); Palacio (2), Mundaka (1) y Nino (2). Cambios: Pacoli (2) por Mundaka, min. 46. Pablo Tineo (1) por Borja Alonso, min. 65. Armada (s.c.) por Mario López, min. 78. Ibra Dieng (s.c.) por Nino, min. 83. Ceares: Benítez (2); Pelayo Muñiz (1), Pablo Rodríguez (1), Pereda (2), Zuazua (1); Nistal (1), Berredo (2), Jorge Méndez (1), Erasmo (1), Ferreiro (1); y Madeira (2). Cambios:_Miranda (1) por Berredo, min. 65. Mateo González (s.c.) por Ferreiro, min. 78. Enol González (s.c.) por Nistal, min. 86. Carcedo (s.c.) por Pereda, min. 86. El gol: 1-0, min. 51: Borja Alonso. Árbitro: González Cueto (Avilés). Amonestó a Mundaka, Nino, Pacoli e Ibra_Dieng, y a Jorge Méndez, Pereda, Pablo Rodríguez, Pelayo Muñiz y Enol González. J. A. Á. Rabanal: alrededor de 600 espectadores. Se presentaron los equipos de pista del Covadonga. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de cinco mineros en la mina de Cerredo.

Borja Alonso asegura la promoción del Cova

Javier Areces, Oviedo

Un gol de Borja Alonso al comienzo de la segunda parte da los tres puntos y la clasificación matemática para la promoción de ascenso al Covadonga, que ocupa ahora la segunda posición de la tabla.

El partido no fue vistoso, con un Ceares muy correoso, que luchó y peleó hasta el pitido final buscando el empate. Pocas ocasiones de gol. Tan solo en balones colgados al área o a balón parado, pero muy pocas jugadas en llegada a las áreas, donde se impusieron las defensas.

El gol definitivo comienza en una jugada por la derecha con centro de Dani_Palacio, que Borja controla en el área, se revuelve y de disparo raso bate a Javi Benítez. A partir de ahí, el Cova se echa atrás y el Ceares empuja por la igualada, que al final no llegaría, pero sí lucharon hasta el pitido final por lograr un mejor resultado. El empate hubiera sido justo, pero el acierto fue local y le valió tres puntos.

Lealtad, 0-Vetusta, 4 Lealtad: Junquera (1);_Ballón (1), Amandi (2), Omar (1), Marcos (2); Jaime (1), Viña (1), Riki (1), Pesquera (1); Yerpes (2) y Cissé (1). Cambios: Mateo (1) por Bayón, min. 51. Óscar (1) por Viña, Adri (1) por Riki y Marguán (1) por Pesquera, min. 63. Zaja (1) por Yerpes, min. 68. Vetusta: Narváez (2);_Esteban (1), Tejón (2), Nicolás (2), Miguélez (2);_Omar (2), José Luis (1), Joaquín (3), Eze (3);_Diego (2) y Marcos (2). Cambios: Rubén (1) por Diego Tejón y Lamine (2) por Nicolás, min. 71. Eddey (1) por Joaquín y Adrián (1) por Eze, min. 80. Goles: 0-1, min. 40: Joaquín. 0-2, min. 53: Joaquín. 0-3, min. 68: Joaquín. 0-4, min. 76: Marcos. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó a los locales Amandi, Marcos, Pesquera y Mateo, y al visitante Omar. Les Caleyes: Unos 300 espectadores.

El Vetusta ya celebra

El filial azul, tras golear al Lealtad en Les Caleyes, está ascendido virtualmente a Segunda Federación al sacar quince puntos al siguiente a falta de cinco partidos

J. Lobato, Villaviciosa

El Vetusta está, virtualmente, en Segunda Federación. El filial oviedista dio ayer un golpe casi definitivo al campeonato tras imponerse con autoridad en Les Caleyes (0-4) ante un Lealtad que empezó con brío, pero terminó desbordado por la contundencia del líder. El marcador no refleja del todo el arranque del partido, donde el conjunto maliayés mostró más intención que acierto. Viña avisó a los quince minutos con un disparo desde la frontal que se estrelló en el palo, y poco después Riki rozó el primero con un remate que salió desviado tras un buen centro de Jaime. Sin embargo, el dominio inicial fue diluyéndose.

El Vetusta fue creciendo con el paso de los minutos. Primero avisó Miguélez con un disparo desde la frontal que rebotó en la defensa y se fue a córner. Luego, Joaquín obligó a Junquera a estirarse con otro potente disparo. Y justo antes del descanso, llegó el 0-1: Joaquín aprovechó un error en la cesión de Jaime y picó el balón con calidad por encima del portero local.

En la segunda mitad, el Lealtad no encontró respuesta. El Vetusta se adueñó por completo del partido y, aunque Omar avisó con un disparo que salió fuera por poco, el segundo no tardó en llegar. Nicolás puso un centro medido al área y Joaquín, intratable, cabeceó a la red para firmar su doblete.

Yerpes lo intentó para el Lealtad con un disparo fácil para Narváez, pero la sentencia estaba cerca. Otra vez Nicolás asistió y otra vez Joaquín no falló: hat-trick para el delantero azul y 0-3 en el marcador. Con el Lealtad sin capacidad de reacción, los visitantes redondearon la goleada. Marcos, tras una internada por banda, soltó un derechazo imparable para Junquera y puso el 0-4 definitivo.

El último tramo apenas dejó un intento aislado de Marguán, cuyo disparo desde la frontal se marchó desviado. La defensa del Vetusta, sólida y bien plantada, no dio opción a que el Lealtad soñara con recortar distancias.

La derrota deja al conjunto de Villaviciosa sin margen de error en su lucha por el play-off, mientras que el Vetusta acaricia el campeonato. Tras la victoria del Covadonga, aún no puede cantar el ascenso debido al goal average particular, pero necesitaría un auténtico milagro para no proclamarse campeón. Todo se decidirá la próxima semana en el Tartiere.

Mosconia: Berto (3);_Pablo (3), Luisen (3), Carlos Cid (3), Alexis (2);_Cris Muñiz (3), Javi Delgado (2), Pablo Espina (3), Michael (2);_Ndi (2) y Cristian. Cambios:_Jandrín (2) por Alexis, Gonzalo (2) por Michael y Dani (2) por Ndi, min. 63. Nacho (3) por Cristian, min. 78. Pereke (1) por Carlos Cid, min. 84. San Martín: David (3);_Sergio (3), Marco (3), José Manuel (3), Guille Portero (3);_Mario Bejar (2), Baragaño (3), Cris Rubio (2), Manuel Rodríguez (3);_Mateo (3) y Juan Carlos (3). Cambios:_Javier (2) por Marco, min. 69. Adrián (s.c.) por Cris Rubio, min. 85. Goles:_1-0, min. 66:_Carlos Cid. 2-0, min. 91:_Nacho. Árbitro:_Iraqui Rato (Gijón). Expulsó al preparador físico del San Martín con roja directa. Amonestó al local Ndi y al visitante Mateo. Vega de Anzo: Unos 600 espectadores.

El Mosconia da un paso de gigante hacia el play-off

N. L., Grado

El Mosconia logró ayer tres puntos importantes en la lucha por asegurar el play-off de ascenso a la Segunda Federación. El conjunto de Josmay logró la victoria por 2-0 frente al San Martín y aumenta su ventaja con el Lealtad, sexto clasificado, hasta los siete puntos, equipo que perdió ante el Vetusta.

El cuadro moscón se mostró sólido desde el inicio y fue acumulando ocasiones de peligro mientras los visitantes no conseguían llegar a la portería de Javi Delgado. Remató el partido con dos buenos goles de Carlos Cid y Nacho, que salió desde el banquillo y metió apenas unos minutos después.

Al final, victoria del Mosconia, que sigue con la inercia positiva, ante un San Martín que se marchó del Marqués de la Vega de Anzo sin tirar a puerta en todo el encuentro.

L'Entregu, 0-Sporting Atlético, 2 L’Entregu: Ardura (2);_Mikel_Busto (2), Cristian (2), Merayo (1), Borja Prieto (2), Berto Arias (s.c.), Somiedo (2), Vicente (2), Cris Morán (2), Maya (1) y Gilberto (2). Cambios: Jorcho (2)_por Berto Arias, min. 20. Kang (2) por Maya, min. 60. Mini (2) por Merayo, min. 60. Sporting Atlético: Elmo (1);_Yann_(2), Iker Martínez (3), Mbemba (3), Aarón Quintana (2), Manu Rodríguez (2), Mancha (2), Acerete (2), Amadou (2), Yosmel (2) y Carlos Hernández (2). Cambios: Marti (2) por Yosmel, min. 66. Enol Prendes (2) por Mancha, min. 66. Jesús (1)_por Carlos Hernández, min. 66. Luis Enrique (1) por Acerete, min. 75. Mauri Medrano (s.c.) por Amadou, min. 86. Goles: 0-1, min. 47:_Amadou. 0-2, min. 49:_Iker Martínez. Árbitro: Fernández Blanco_(Avilés). Amonestó a los locales Cris Morán y Mini, y al visitante Iker Martínez. Nuevo Nalón: unos 500 espectadores.

El Sporting Atlético gana a L’Entregu en tres minutos

Amadou e Iker Martínez, nada más comenzar la segunda parte, dan la victorial al filial rojiblanco

Alberto Benito, El Entrego

Al Sporting Atlético le bastaron dos zarpazos para llevarse la victoria del campo de L’Entregu. Con esta victoria, el filial rojiblanco saca 14 puntos al sexto cuando quedan 15 por disputarse, por lo que tiene en su mano clasificarse para disputar la promoción de ascenso.

La primera mitad transcurrió sin apenas ocasiones, con un Sporting Atlético impreciso en los pases y un L’Entregu ordenado, que no pasó apuros. La única ocasión que se puede reseñar es un lanzamiento de Acerete que despejó con apuros Ardura.

Todo cambió radicalmente tras el descanso. Cuando no había pasado ni un minuto de juego, Amadou recibió de espaldas, se giró y desde treinta metros chutó fuerte y raso batiendo a Ardura, que poco pudo hacer para evitar el primer tanto. Solo dos minutos después llegó el segundo del filial por medio de Iker Martínez, que aprovechó un rechace en el área para empujar a la red.

Tras estos dos mazazos, L’Entregu dio un paso adelante y Somiedo tuvo el 1-2, pero su lanzamiento lo repelió la cepa del poste. De ahí al final, el equipo de casa siguió intentándolo, pero sin acierto. El Sporting Atlético, por su parte, puso una defensa de cinco y se dedicó a que no pasara nada y a que corrieran los minutos.

Pudo sentenciar el Sporting Atlético en una contra que remató Acerete, pero Ardura estuvo acertado y le adivinó las intenciones. La nota negativa de la tarde fueron las lesiones de Berto Arias, que se tuvo que retirar a los veinte minutos, y de Carlos Hernández, que tuvo que hacer lo propio a los 66 minutos. Berto Arias se fue con problemas en la rodilla, de los que se sabrá más cuando se le hagan pruebas, mientras que a Carlos Hernández se le salió el hombro.

Lenense, 2-Condal, 0 Lenense: Bussmann (1); Puyi (1), Carlos Figar (1), Laine (1), Fahd Difi (2), Álex Abril (1), Pablo_Sánchez (2), Pablo Coutado (3), Jandro (2), Mario Monasterio (2) y Diego García (2). Cambios:_Albert Montalvo (1) por Laine, min. 67. Antón Antuña (s.c.) por Coutado, min. 87. Dani Pérez (s.c.) por Abril, min. 92. Morán (s.c.) por Diego García, min. 92. Condal: Luis Suárez (1);_Juanma (2), Borja Granda (2), Nacho Antuña (1), Rober (1), Rueda (2), Andrés Díaz (2), Álex Blanco (2), Álex Toral (1), Darío (1) y Enol (1). Cambios:_Zucu (1) por Toral, min. 53. Miguel (s.c.) por Robert, min. 81. Diego (s.c.) por Rueda, min. 80. Natan (s.c.) por Enol, min. 87. Goles: 1-0, min. 24:_Diego García. 2-0, min. 80:_Coutado. Árbitro:_Ballesteros de la Rubia (Oviedo). Expulsó al delegado local, en el min. 31. Amonestó a Puyi, Pablo Sánchez, al entrenador Manolo Simón y a Mario Morán y Pablo Rodríguez, en el banquillo, y por el Condal a Diego. Finstral-El Sotón:_220 espectadores.

Paso adelante del Lenense en su lucha por la salvación

El equipo de El Sotón mete al Condal en puestos de descenso y le gana el goal-average particular

Dani Ruiz, Pola de Lena

El Lenense consigue un triunfo clave en la pelea por la salvación, saliendo del descenso y metiendo a su rival, el Condal, al que además gana el goal average particular. Merecida victoria del Lenense, que dominó el partido, minimizando al Condal, que apenas generó peligro. El local Coutado fue el protagonista, cerrando la victoria con un golazo de jugada personal.

Praviano, 2-Tuilla, 2 Praviano: Iker (1); Mateo (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Pereira (2), Javi Gutiérrez (2), Nuño (2), Thompson (1), Juan Menéndez (2), Santa (2) y Bertín (2). Cambios: Oriol (2) por Mateo, min. 37. Iza (2) por Javi Gutiérrez, min.66. Alecs (2) por Thompson, min.66. Ito (2) por Pereira, min. 76. Tuilla: Diop (2); Pecas (2), Guti (1), Milu (2), Sergio (1), Gelu (2), Galo (2), Nelson (2), Pedro (2), Mouha (1) e Imad (2). Cambios: Saúl (2) por Galo, min. 58. Flórez (2) por Mouha, min. 69. Bautista (s.c.) por Imad, min.88. Jorge (s.c.) por Sergio, min. 88. Souto (s.c.) por Nelson, min. 88. Goles: 1-0, min. 36: Javi Gutiérrez. 1-1, min. 71: Nelson. 1-2, min. 82: Santa, en propia puerta. 2-2, min. 95: Ito. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó a los locales Nuño e Iza, y al visitante Flórez. Santa Catalina: 250 espectadores.

Praviano y Tuilla empatan en un duelo muy entretenido

El final del partido tuvo de todo, con un gol en propia puerta de Santa y el empate in extremis de los locales

Nacho Fernández, Pravia

Tablas entre Praviano y Tuilla, dos equipos situados en la zona media de la tabla. El conjunto local se adelantó en una buena jugada que culminó Javi Gutiérrez. En la segunda parte, el duelo siguió igualado, y el Tuilla empató en una buena acción por banda izquierda que remató Nelson. En el tramo final, en un error defensivo del Praviano, Santa marcó en su portería. Pero aún tuvo tiempo Ito del salvar un punto para los de Pravia.