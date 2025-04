El Llanera pierde con galones ante el líder (2-0)

Pontevedra: Edu Sousa (3); Javi Fontán (1), Garay (2), Héctor Hernández (1), Igor Irazu (1); Samu Mayo (2), Miguel Cuesta (1); Dalisson (2), Yelko Pino (1), Chiqui (2); Brais Abelenda (1). Cambios: Álex González (2) por Brais Abelenda, min. 60. Iago Novo (1) por Miguel Cuesta, min. 60. Rufo (3) por Héctor Fernández, min. 72. Llanera: Berto Hórreo (1); Leyder Trujillo (2), Paul Otia (2), Mateo Arellano (2), Adrián Turmo (2); Álex Barrera (2), Mvondo (1); René Reyes (1), Tito Leyva (2), Viti (1); Hugo Donate (1). Cambios: Charbel (2) por Adrián Turmo, min. 55. Tommaso Rossi (2) por Mateo Arellano, min. 73. Yaya Diassy (1) por Tito Leyva, min. 73. Mendy (1) por Paul Otia, min. 80. Kike Meaurio (1) por Álex Barrera, min. 80. Goles: 1-0, min. 78: Rufo. 2-0, min. 91: Rufo. Árbitro: Ruiz Martín (Colegio Cántabro). Amonestó a los locales Rufo y Álex González; y a los visitantes Hugo Donate, Leyder Trujillo, René Reyes y Yaya Diassy. Pasarón: Unos 3.200 espectadores.

El Llanera perdió ayer, pero plantó cara al líder, el Pontevedra, durante todo el partido. Los de Chuchi Collado tuvieron la ocasión más clara de la primera parte y en la segunda mantuvieron la portería a cero hasta el minuto 78. Tommaso estuvo a punto de empatar y, ya en el añadido, sentenció Rufo, que firmó un doblete tras salir desde el banquillo. Para el Llanera, esta derrota era previsible, pero deja un mal sabor de boca por el buen partido disputado. Se rompió así una racha de ocho partidos sin perder para los asturianos, que tendrán que seguir peleando para eludir el descenso. Sin embargo, visto el encuentro ante el líder, debería reinar la confianza en el conjunto rojiblanco.

El Pontevedra salió decidido a por la victoria desde el primer minuto, y en apenas cinco ya había botado tres saques de esquina. El Llanera achicaba agua como podía ante un conjunto local que atacaba con insistencia, sobre todo por la banda izquierda de Chiqui. Con el paso de los minutos, el empuje granate fue a más, y el Llanera se veía obligado a defender en la frontal de su área, incapaz de dar dos toques seguidos al balón. Pero el conjunto asturiano tiró de actitud, solidaridad y líneas muy juntas para no permitir que los gallegos se adelantaran en el marcador. Poco a poco, equilibraron el partido.

A medida que avanzaban los minutos, el Llanera se sentía más seguro en defensa, lo que le permitió ganar confianza y comprobar que también podía llegar al área rival. Y así fue: mediada la primera parte, los de Chuchi Collado tuvieron la mejor ocasión de los primeros 45 minutos, un remate de Viti que obligó a Edu Sousa a sacar una mano salvadora para evitar el gol. Definitivamente, el Llanera había equilibrado el partido y consiguió que el Pontevedra se quedara sin ideas para superar un centro del campo y una defensa cada vez más precisa y concentrada. El equipo asturiano demostraba en el campo del líder que atraviesa un gran momento de forma y que ha mejorado mucho en defensa.

Pasada la media hora, el Pontevedra, cada vez más impreciso y errático en los pases, aún no había obligado a intervenir a Berto Hórreo, mientras que Tito Leyva hacía trabajar por segunda vez a Edu Sousa con un disparo lejano con el que intentó sorprender al meta local. Salvo por los primeros minutos, el Llanera estaba siendo incluso superior a un Pontevedra muy incómodo ante la tela de araña tejida por Chuchi Collado, que mantenía maniatados a los gallegos. Incluso en el tramo final de la primera parte, la parroquia local pitó a los suyos, lo que habla muy bien del nivel mostrado por el Llanera en Pasarón.

Tras el descanso, el Pontevedra salió enchufado y esta vez con la consigna clara de disparar a puerta. A los dos minutos de la reanudación, lo probó Chiqui con un disparo que se marchó ligeramente desviado. Pero la réplica del Llanera fue aún más clara: otro disparo de Tito Leyva al que respondió Edu Sousa con otra buena intervención. La segunda parte comenzó con mucha intensidad, con un Llanera que no le perdía la cara al partido y quería hacer daño a la contra. No obstante, el Pontevedra comenzaba a generar más peligro porque lograba finalizar las jugadas. Así, un potente disparo de Dalisson se fue fuera por poco, y poco después Samu Mayo remató a portería, aunque atrapó bien Berto Hórreo. El Llanera sufría más en este segundo acto, algo previsible, pero se mantenía fuerte en el centro del campo y expeditivo en defensa. Collado movió el banquillo pasados los 70 minutos para dar oxígeno al equipo, y Tommaso Rossi y Yaya Diassi ingresaron al terreno de juego.

Y cuando parecía que el Llanera había logrado frenar el ímpetu de los locales, llegó el bofetón en forma de gol. En el minuto 78, Chiqui centró desde la derecha y Rufo, desde el punto de penalti, cabeceó de forma impecable para batir a Berto Hórreo. Providencial el veterano ‘nueve’ local, que apenas llevaba unos minutos sobre el césped.

Los asturianos intentaron reaccionar al tanto en contra, y Charbel sacó un centro que estuvo a punto de rematar Tommaso Rossi en el minuto 88. Fue la ocasión más clara que tuvo el Llanera tras encajar el gol, un pobre bagaje para intentar superar a una defensa granate muy sólida. El Pontevedra sentenció el partido en el minuto 91 con los mismos protagonistas: asistencia de Chiqui y gol de Rufo.

No hubo tiempo para más, y el Llanera se fue de vacío de Pasarón, pero dejando una muy buena imagen ante el líder y ya casi equipo de Primera Federación.