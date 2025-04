Marino y Avilés, a pescar en el derbi

Si algo ha marcado la historia de Avilés y Luanco es la mar. Durante años, ambas localidades han prosperado de la mano de las aguas. La pesca ha sido indispensable en su historia y prueba de ello se puede ver en el Museo Marítimo de la capital gozoniega, guardián de todo un pasado que ha unido a las dos localidades. LA NUEVA ESPAÑA ha reunido allí a los capitanes de los dos equipos más representativos de cada territorio, Avilés y Marino, en la previa de un derbi (Miramar, 17 horas) muy importante para ambos conjuntos. De hacerse con los tres puntos, los marinistas prácticamente asegurarían la permanencia, permitiéndose soñar con cotas mayores. Por su parte, los blanquiazules certificarían virtualmente el play-off, a la espera de saber qué puesto ocuparían finalmente. "Va a ser un encuentro muy disputado que, como la vuelta, se decidirá por detalles", coinciden Natalio y Guaya, veteranos de unos derbis que, aunque son solo tres puntos, siempre son especiales.

"Estamos con ganas. La derrota ante el Guijuelo nos ha dolido, queremos volver a casa y hacernos con los tres puntos", asegura Guaya, que explica que el ambiente que se vive en Luanco para este choque es diferente al de otros encuentros. "La gente se anima mucho. Viene mucha gente de Avilés que aprovecha para comer aquí y se crea mucho ambiente", detalla el defensa, motivado de cara al duelo.

Miramar está siendo uno de los grandes culpables del buen año del Marino. Los luanquinos son el cuarto mejor local de su grupo. "Es verdad que en casa estamos muy fuertes. No acoplamos bien a lo que nos exige el campo, aunque este año no está tan fastidiado como en otras temporadas. Nuestro estadio siempre es nuestro fuerte", detalla el capitán gozoniego, que desea hacerse con los tres puntos para tener licencia para soñar en lo que queda de campaña. "Si ganas te pones con 43 con doce por jugar… Pueden pasar muchas cosas, no está nada asegurado, pero si no nos despistamos nos podemos colar arriba. A ver cómo se da el derbi", afirma el canario, que ve al equipo capacitado para "pelear por entrar en Copa del Rey y, quizás, algo más". Eso sí, lo principal es amarrar la salvación.

El Avilés tiene dos razones para ansiar los tres puntos del derbi comarcal. La primera, para romper la sequía de victorias fuera de casa, algo que no han conseguido desde noviembre. La segunda, para dejar prácticamente amarrado los puestos de play-off. "Después de una semana sin jugar estamos con muchas ganas. Estos partidos no son solo atractivos para nosotros, también para el espectador. Un encuentro así lo quiere ver mucha gente en Asturias", destaca Natalio, que siente la exigencia de la gente durante la semana. "La afición aprieta. Son solo tres puntos, pero es un encuentro que presta ganar. Además, una victoria nos haría dar un paso muy grande de cara a estar en el play-off", analiza el valenciano, deseoso de volver a vestirse de corto tras el aplazamiento del último encuentro ante el Langreo por un virus que afectó a la plantilla rival.

El encuentro será más especial si cabe para Natalio, que delante tendrá a varios conocidos. "Con Álex Arias coincidí en el Numancia, donde también jugué con Pedro Orfila, con el que luego coincidí en el Avilés. Con Morcillo e Isma Cerro fue como blanquiazul. Son futbolistas muy buenos y sobre todo grandísimas personas. En general son un equipo con gente muy buena y capacitada, va a ser un partido muy competido", señala.

Toca hablar del encuentro y, cómo no, hacer porra. "La clave es no cometer errores. Se vio en la primera vuelta, cometimos un pequeño error y nos metió Santamaría. Luego tuvimos varias claras, pero no hubo manera", recuerda Guaya, que visualiza un encuentro similar al vivido en el Suárez Puerta, que acabó con victoria avilesina por 1-0. "Los dos vamos a ir por la victoria, va a estar todo muy disputado. En casa el Marino es muy complicado, tienen números de play-off", apunta Natalio. El pronóstico de ambos capitanes es el mismo, 2-0 o 0-2 según interese. Veremos quién acaba cayendo en las redes, marineras, del contrario.

