El Avilés echa el cerrojo: los increíbles datos a nivel defensivo del equipo de Javi Rozada

"Los ataques ganan partidos, pero las defensas campeonatos". Esta frase, tan repetida en el mundo del deporte, parece tatuada en la piel de los jugadores del Avilés. Los blanquiazules suman catorce porterías a cero esta campaña, casi la mitad de los 30 partidos disputados, y en los últimos seis partidos tan solo han encajado un tanto en uno de ellos, en el Vero Boquete ante el Compostela. Aunque empezaron 2025 encajando más goles de los que deberían, los avilesinos han conseguido cerrar filas para hacerse fuertes en defensa y asaltar los puestos de play-off.

La última racha del Avilés es digna de elogio. Los blanquiazules se han medido a equipos como el Valladolid B, que en la primera vuelta les había endosado un 4-0; el Pontevedra, el mejor equipo de su grupo; y al Deportivo Fabril, uno de los conjuntos con mayor potencial ofensivo; y en todos ellos han conseguido mantener su portería a cero. A esos duelos se suman también el derbi comarcal ante el Marino o la visita al Ávila, encuentros de máxima exigencia en el que, gracias a un gran sacrificio defensivo, los blanquiazules no tuvieron que sacar la pelota del fondo de la red.

De esta racha habló Javi Rozada tras la victoria en Miramar. "A principio de año llevábamos muchos goles encajados y yo no estaba preocupado, porque las sensaciones eran buenas. Estoy contento ahora, porque creo que este es el camino. Tenemos que seguir trabajando", apuntó el ovetense, recordando que, cuando arrancó 2025, el Avilés parecía mucho más frágil que a principio de año. Con muy poco los rivales conseguían hacer daño. Ahora las sensaciones son totalmente diferentes.

Esta racha tiene tres nombres propios que destacan por encima del resto. Aunque a Rozada le gusta destacar el trabajo en la presión de sus hombres de arriba, la contundencia defensiva no se entendería sin Álvaro Fernández, Babin y Josín. El madrileño se ha reencontrado con su mejor versión bajo los palos del Suárez Puerta y raro es el encuentro que no deja varias acciones de gran valor. A diferencia del año pasado, ahora tiene un binomio por delante, comandado por el excentral del Sporting, que le permite vivir mucho más tranquilo. El defensa blanquiazul es el gran líder de la muralla avilesina y, como se vio en el encuentro ante el Pontevedra, lo da todo para que evitar el peligro. Ahora, a diferencia de la primera vuelta, cuenta al lado con Josín, que le ayuda a la hora de sacar el balón jugado, algo en lo que no es tan ducho como el asturiano.

Las catorce porterías a cero del Avilés son las siguientes: en la jornada 1, Avilés-Coruxo (2-0); en la 3, Avilés-Llanera (1-0); jornada 4, Salamanca-Avilés (0-0); jornada 5, Avilés-Laredo (3-0); jornada 9, Avilés-Compostela (0-0); jornada 12, Langreo-Avilés (0-2); jornada 13, Avilés-Marino (1-0); jornada 19, Avilés-Bergantiños (3-0); jornada 24, Ávila-Avilés (0-0); jornada 25, Avilés-Valladolid B (2-0); jornada 27, Avilés-Pontevedra (1-0); jornada 28, Fabril-Avilés (0-0) , y jornada 30, Marino-Avilés (0-2).

El sábado llega al Suárez Puerta el Escobedo y el objetivo no es otro que seguir dando continuidad a esa buena racha. Una buena defensa puede llevar a este Avilés a hacer cosas grandes, porque arriba tiene talento de sobra para decidir los partidos. Ahora toca seguir edificando una muralla que pude llevar a los blanquiazules a cumplir su ansiado objetivo.