Medio siglo de la hazaña de un guaje de Candás que hizo historia en el fútbol mundial

En una casa de Candás junto a la playa, un rincón marinero donde el salitre se mezcla con el recuerdo, nació en noviembre de 1943 Alberto Fernández. Aquel niño que salía de la cama para correr por el muelle no podía imaginar que su nombre brillaría en las vitrinas del fútbol mundial. Hoy, 10 de abril, se cumplen 50 años desde que el Atlético de Madrid levantó la Copa Intercontinental en abril de 1975, una gesta atípica, y por eso mismo inolvidable. El Bayern de Múnich renunció a disputar ese cruce contra el Independiente de Avellaneda argentino, alegando incompatibilidad de fechas para viajar a Sudamérica para la ida. En su lugar acudió el equipo rojiblanco, subcampeón de Europa. Y ganó (1-0 para el Independiente en la ida y 2-0 para el Atlético en el Vicente Calderón). Y Alberto fue titular en aquel logro irrepetible. Hoy acudirá a Madrid para festejar esas bodas de oro con los compañeros que aún viven.

Atlético y Sporting, sus dos equipos. La vida deportiva de Alberto está marcada por el club colchonero y el gijonés. / LNE

"No fuimos campeones de Europa, pero sí del mundo. Una cosa muy del Atlético: ir por libre", recuerda entre risas Alberto. Aquel equipo lo tenía todo: Luis Aragonés, Adelardo, Gárate, Irureta... y también un extremo izquierdo muy particular. "Yo fui un adelantado. Jugaba a pierna cambiada cuando eso aún no se estilaba. No era zurdo, pero jugué años como extremo por la izquierda".

Cartel anunciador de la vuelta de la Intercontinental en el Vicente Calderón. / LNE

Alberto llegó al Atlético después de una trayectoria sólida en el Sporting, el club que lo formó y al que sigue ligado emocionalmente. "Me cogieron en mi último año juvenil, soy canterano del Sporting", enfatiza. Entre 1962 y 1968 defendió la camiseta rojiblanca, siempre en Segunda División. Luego vino una temporada en el Valladolid y, de ahí, una década gloriosa en el Atlético: tres Ligas, dos Copas del Generalísimo, una final de la Copa de Europa y esa Intercontinental.

El Atlético que disputó la vuelta de la Copa Intercontinental en 1975: de pie, empezando por la izquierda, Alberto, Melo, Eusebio, Pacheco, Capón y Adelardo. Agachados, Aguilar, Gárate, Ayala, Irureta y Heredia. / LNE

Cuando colgó las botas, a los 35 años, volvió a casa. Gijón fue el destino natural: su mujer era gijonesa y Asturias seguía tirando fuerte. "Entonces no se podía vivir del fútbol como ahora. Había que buscar trabajo". Él se reinventó como representante, con las mismas ganas con las que antes se lanzaba a por un balón dividido.

Un once del Real Gijón de la campaña 67-68: de pie, por la izquierda, García Cuervo, Granero, Alonso, Uribe, Eraña y Puente. Agachados, en el mismo orden, Churruca, Alberto, Solabarrieta, Pocholo y Amengual. / LNE

Hoy, la rutina es otra. Caminatas diarias por el muro de San Lorenzo, de la Lloca a San Pedro, un café al sol, y las tardes de fútbol compartidas con uno de sus nietos en El Molinón. "Sigo yendo al campo, pero me da pena ver al Sporting así. No hay calidad, no hay juego".

Alberto habla del fútbol actual con la perspectiva que dan los años y el sacrificio. "Antes los críos se curtían en la calle. Jugábamos en cualquier sitio, sin horarios ni padres detrás. Ahora todo es academia y redes sociales. Los futbolistas de hoy, muchos, ni aman el fútbol. Se retiran y desaparecen". Él no. Jugó con los veteranos del club hasta hace poco. "Porque me gustaba, claro. Ahora ya no hay grupo, ya no hay partidos. Se ha perdido mucho", lamenta el exjugador. Pero antes de todos los títulos, los estadios y los entrenamientos, estuvo su mar, su infancia. Y una historia que arranca en su "pueblín".

"Nací en una casa que está junto a la playa. Mi padre se ahogó en la mar, cuando yo era un bebé, faenando con su hermano. Era su día libre, pero quiso echarle una mano. El destino", rememora con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con la ausencia. En cada conversación, en cada pausa, aparece su pueblo. Candás está siempre, "unas sidras en el muelle, unas parrochinas, unos cánticos con los amigos", comenta, y admite seguir haciéndolo de vez en cuando. Alberto conserva intacto el recuerdo de la vida sencilla que precedió a la gloria. "Siempre lo digo: ‘¿quién me iba a decir a mí, un guaje de Candás, que acabaría siendo campeón del mundo con el Atlético?’".

Han pasado cincuenta años de aquella final intercontinental. La historia, la suya, la del Atlético, la del fútbol, la escribió un muchacho de pueblo, de mar y de alma rojiblanca. Se llama Alberto Fernández, y su legado camina, cada día, entre la Lloca y San Pedro.

