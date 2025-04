Rozada exige el máximo a sus jugadores ante el Escobedo: "La plantilla sabe lo que nos jugamos"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, ya se prepara para una de las semanas más duras del calendario. Los blanquiazules tendrán que disputar tres encuentros en una semana, empezando por la cita que tienen este sábado a las 18.00 horas en el Suárez Puerta ante el Escobedo. "La plantilla sabe lo que nos jugamos", apunta el ovetense, que destaca el peligro de los cántabros, "el equipo revelación de la temporada".

La semana de trabajo. “Ha sido una buena semana, aunque algo corta, porque hemos hecho un tramo de domingo a sábado. Nos estamos preparando para el ciclo de tres partidos en una semana”.

Toda la plantilla disponible. “A día de hoy sí. Palacín hizo hoy parte del trabajo, porque tiene unas molestias, y Javi Cueto se está entrenando con el grupo. El sábado decidiremos si están para jugar”.

Edu Cortina. “Le estoy viendo bien, completando sesiones de entrenamiento y teniendo continuidad, que es lo más importante. Lo veo cada vez mejor. Es un lujo poder tenerle y que se encuentre bien”.

El mejor momento de la temporada. “Quizás lo sea. Tenemos a todos los jugadores disponibles y estamos sacando resultados, estamos en un buen momento. Mi miro mucho hacia atrás, pero quizás sea nuestro mejor momento”.

Los tres centrales del Avilés. “Sabía que Julio lo iba a hacer bien en Miramar. Tenemos tres centrales de mucho nivel y Julio va a entrar en la ecuación. Es una posición en la que estoy tranquilo, los tres saben lo que pienso de ellos, tienen un nivel altísimo y estoy encantado. La elección dependerá del plan de partido”.

Posibles rotaciones por el derbi comarcal ante el Langreo. “Nos ha hecho daño tener que cambiar el partido ante el Langreo. Si pasa en la jornada 7 u 8 no pasa nada, porque tienes margen, pero ahora hay que dosificar bien a la gente para que no haya lesiones. Nos ha hecho muchísimo daño a nivel condicional. Ahora queremos centrarnos en el Escobedo, tenemos que sacar al mejor equipo posible porque si no no nos va a dar”.

El Escobedo. “Es la revelación de la temporada. Han crecido muchísimo durante el año, su entrenador ha sabido dar con la tecla. Juegan con un sistema muy complicado para hacerles daño. Te cambian de ritmo muy rápido y, cuando no tienen el balón, esperan su momento para transitarte bien. Son un equipo muy bien trabajado, tiene mucho mérito lo que están haciendo. Fuera de su feudo han ganado en Salamanca, en Compostela, han empatado en Soria… Tenemos que sacar nuestra mejor versión”.

Sin temor a excesos de confianza. “Hemos sufrido mucho para que haya un exceso de confianza. La plantilla sabe lo que nos jugamos. Me centro en que funcione el plan de partido y todo lo que hemos preparado”.

La segunda plaza, muy lejos. “Soñar con la segunda plaza es absurdo. No me centro en lo que no depende de nosotros. Me centro en el Escobedo, en que el equipo salga responsabilizado con el plan de partido y en lo que tenemos que hacer. Cuando queden dos jornadas te diré”.