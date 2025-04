El Alimerka Oviedo Baloncesto olvida las penas y mira de frente a "uno de los mejores equipos de la historia de Primera FEB"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, reconoció en la rueda de prensa previa al partido de mañana (12.30) ante el San Pablo Burgos que la semana pasada "pasaron cosas" que les "distrajeron un poco del camino". No lo mencionó, pero todo indica a que esa distracción fue la salida de Mikel Sanz con destino a la ACB justo en el momento en que el equipo, tras encadenar tres victorias, estaba en disposición de dar un paso hacia el play-off si ganaba en Cantabria, donde finalmente perdió, dejando sin asegurar la permanencia.

"Las sensaciones son mejores que la semana pasada, que nos pasaron ciertas cosas que nos distrajeron un poco del camino, de lo que es el día a día nuestro en el trabajo, no fue una buena semana por lo que nos pasó", explicó Javi Rodríguez, que aseguró que todo ha sido diferente esta semana: Ha sido una semana normal, sin ningún tipo de percance, con los jugadores recuperados, así que, con confianza en el trabajo, en lo que hacemos cada día, que es lo que nos va a dar la opción de poder competir ante uno de los mejores equipos de la historia de la Primera FEB".

El técnico gallego del equipo de Oviedo, aún sabiendo que tiene enfrente a un equipo que solo ha perdido dos partidos en toda la temporada, confía en las opciones de los suyos: "Si este equipo se destaca por algo es por intentar competir cada partido y buscar las victorias en esos partidos en los que se nos antoja que está cerca o que podemos ganar". Además, tiene claro que no le vale perder de cualquier manera: "Si nos ganan porque son mejores, fenomenal, pero sobre todo que no nos ganen por no dar nuestro máximo". .

Del equipo de Burgos destaca "el equipo en sí, que está muy bien entrenado, muy bien confeccionada la plantilla, y han entendido el rol, que tienen que sacrificarse por el grupo, es mucho mérito de Bruno (Savignani) y del staff".